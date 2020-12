Nouvelle éco : les restaurateurs se débattent en pleine crise

Restaurateurs et cafetiers manifestent ce lundi 14 décembre après le report de leur réouverture par le 1er ministre Jean Castex. À Paris, les gérantes des restaurants "Privé de dessert", ont décidé de garder porte closes.

Restaurants et cafés fermés à Paris - Illustration

Sephora Nahon et son associée gèrent trois restaurants dans la capitale, situés dans les 9e et 12e arrondissement. Des restaurants qui n'ont pas mis en place de livraison "cela ne collait pas avec nos prévisions financières." Elles ont donc dû utiliser tous les leviers mis à disposition pour sauver leurs entreprises et garantir la paie de leurs salariés. Vous pouvez retrouver l'interview de Sephora Nahon, ici, dans notre rubrique dédiée à la Nouvelle éco.

Quelles aides aujourd'hui pour les restaurateurs ?

Sephora Nahon rappelle que les restaurateurs doivent parfois s'armer de patience et gérer "beaucoup de papiers" avant de pouvoir toucher les aides promises par l'État. "On a pu faire un prêt garanti avec des conditions avantageuses, mais cela reste un prêt, et certains ne pourront pas rembourser aux premières échéances. L'aide principale reste la prise en charge du chômage partiel. Les salariés touchent 84% de leur salaire. Tout ce que nous leur versons est pris à 100% en charge par l'État". Mais bien sûr, il reste des charges à payer : les congés, les mutuelles notamment.

Certaines annonces ne sont pas suivies de décret, et pour les autres, il faut se battre longtemps avec l'administration. - Sephora Nahon

En décembre, elles pourront toucher une aide du fonds de solidarité : 10 000 euros ou 20% du chiffre d'affaire de l'année 2019.

Le FNE, un dispositif de formation en temps de chômage partiel

Sephora a découvert un dispositif pour permettre à la vingtaine de salariés de l'entreprise de se former sans perdre d'argent pendant cette période de crise : le FNE, une aide à la formation du Fonds national de l'emploi. Il est accessible à toutes les entreprises dont les salariés sont en chômage partiel pendant l'épidémie de covid-19. "Cela nous a permis de proposer des formations top niveau à nos équipes" explique Sephora Nahon :