La nouvelle éco : les Toulousains de GUIDAP guident les professionnels du tourisme de plein air

Ils avaient l’habitude d’enregistrer leurs réservation sur un carnet, les professionnels des bases de loisir et des sports de plein air , canoë kayak, kitesurf, téléski nautique, accrobranche, école de ski, parapente, saut en parachute, centre de voile, les gérants de salles de réalité virtuelle, d’escape game, de location de vélo ont trouvé leur application internet. Trois toulousains ont crée GUIDAP, une plateforme en ligne qui offre plusieurs solutions de facilitation au quotidien : la réservation en ligne, la gestion des plannings des équipes, la disponibilité du matériel, l’encaissement et même la création de sites personnalisés.

5 ans plus tard, avec un prévisionnel cette année porté à 80 millions d’euros de transactions générées par la plateforme en ligne en France, mais aussi en Belgique et en Suisse, GUIDAP connait un bel essor et vient de recruter trois nouveaux salariés , portant à neuf l’effectif de la start-up crée à Labège et désormais installée à Toulouse dans le quartier Compans Caffarelli, sur l’éco système « At Home » qui regroupe une vingtaine de start up du digital. Julien Cousi, co-fondateur de Guidap répond à nos questions.

Vous avez créé Guidap, cette plateforme Internet qui permet aux professionnels du tourisme de loisirs de gérer leurs réservations. Jusqu'ici, on faisait ça sur des bouts de papier ?

Jusqu'ici, les entrepreneurs du loisir utilisaient un cahier, un stylo pour prendre la réservation , et un téléphone . Nous, on vient digitaliser ce secteur. On apporte un logiciel qui aide les entreprises du loisir à gérer simplement leurs réservations en ligne, leur planning et les encaissements sur place. Tout ça depuis un seul outil.

Votre créneau, c'est plutôt les activités de loisir sportif ?

Nous sommes sur le marché du tourisme et du loisir, on s'adresse aux professionnels du canoë kayak, des écoles de kit-surf, des écoles de ski, de parapente aussi, des activités intérieures de type escale game ou salle de réalité virtuelle, et les visites de villes. On se positionne dans un premier temps sur tout ce qui fait gagner du temps au quotidien. Donc on automatise l'ensemble de leurs tâches administratives et on leur fait gagner trois heures par jour. Et ensuite, on leur permet de se vendre en direct sur Internet , en passant par leur propre site Internet. Et on ne prend pas de commissions, donc c'est un modèle qui est bénéfique pour eux.

Vous avez lancé Guidap il y a plusieurs années déjà. Vous vous développez vite ?

Ça fait cinq ans que Gap existe, on double les clients chaque année. Avec la crise qu'on vient de vivre et les gestes barrières qu'on doit respecter, le fait de pouvoir prendre des réservations à l'avance et de pouvoir payer en avance fait que notre logiciel est très utile pour les prestataires de loisirs et donc on a une très forte demande.

Vous allez vous exporter vers d'autres pays ?

Aujourd'hui, on est en France principalement. Là, on compte s'exporter dans les DOM-TOM et on vient d'ouvrir notre marché. On vient de s'ouvrir sur le marché de la Suisse et de la Belgique.

La crise du Covid a donné un sérieux coup de frein au secteur du tourisme. Vous sentez , vous , une reprise cet été ?

Les Français savent qu'ils vont devoir passer leurs vacances en France avec les annonces récentes d'une réouverture possible le 9 juin. C'est entrain de s'accélérer. Le nombre de réservations qui transitent par notre solution numérique double chaque semaine.

Vous êtes optimiste pour les vacances?

Ce n'est pas une question d'optimisme. Quand on regarde les données, quand on voit les réservations se multiplier , les français sont en train de préparer leurs vacances.