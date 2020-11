Nouvelle éco : les Triporteurs de Rennes livrent vos produits en centre-ville

Soutenir les commerçants locaux, l'objectif est clair pour les livreurs des Triporteurs de Rennes. Depuis octobre, ils travaillent avec le site internet parisien Lokkal. La plateforme numérique regroupe les commerçants qui pratiquent la vente à emporter et qui doivent s'être inscrits préalablement.

Le fonctionnement est simple. Les clients passent commande auprès de leurs commerçants via le site internet Lokkal et choisissent un créneau horaire de livraison. En plus de leurs achats, ils déboursent sept euros pour les frais de livraison.

C'est ensuite au tour des Triporteurs d'entrer en scène en vélo ou en voiture électrique. Le matin les livreurs collectent les colis. L'après-midi, ils les apportent au domicile des clients.

Les Triporteurs circulent uniquement en vélo ou voiture électrique. © Radio France - Lucie Amadieu

"On lance ce projet surtout pour aider les commerçants au vue de la situation actuelle. On essaie de faire un plus et d'améliorer le service pour eux", explique Fabrice Marteaux, le gérant des Triporteurs de Rennes. Le succès de la livraison à domicile lors du premier confinement l'a conforté dans son projet.

Quatre à cinq commandes par jour

Le début de la coopération avec Lokkal est encore timide, mais Fabrice Marteaux est confiant : "En moyenne, _quatre à cinq commandes sont passées par jour_. On commence tout petit mais on espère que d'autres commerçants s'inscriront."

Elisabeth Giteau, patronne de la boulangerie Hoche à Rennes, fait partie de la trentaine de commerçants présents sur le site Lokkal : "Les gens restent confinés chez eux donc _les livraisons représentent une autre solution pour nous. J'espère que grâce à elles, on pourra compenser le chiffre d'affaires perdu._"