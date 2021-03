Nouvelle Eco : Liv'Vet, une appli de téléconsultation pour les propriétaires d'animaux et leurs vétérinaires

L'application Liv'Vet a été créée en novembre 2020. Elle permet des consultations en ligne entre propriétaires d'animaux et vétérinaires. Créée par Jean-François Audrin, maire de Saint-Georges d'Orques et vétérinaire depuis 30 ans, elle commence à convaincre avec à ce jour environ 400 téléchargements par des propriétaires et 60 par des vétérinaires. Entretien.

Quel est le principe en cette Liv'Vet ?

C'est une application de téléconsultation qui permet aux propriétaires d'animaux de consulter leurs vétérinaires en restant chez eux, exactement comme en médecine humaine.

C'est la crise sanitaire qui vous a donné l'idée j'imagine ?

Pas du tout. C'était il y a trois ans. J'étais grippé en Angleterre et je n'ai pas pu voir un médecin, ni en cabinet, ni à domicile. Donc il a fallu que je fasse ma première téléconsultation ce jour là, les Anglais sont en avance sur nous. J'ai trouvé ça intéressant et comme je suis vétérinaire, je me suis dit pourquoi ne pas l'envisager pour les animaux ? On a mis au point cette application depuis maintenant deux ans. C'est autorisé en médecine vétérinaire depuis le 5 mai dernier pour répondre aux besoins liés à la crise sanitaire était là. Et l'application a commencé à fonctionner en novembre dernier.

Quel type de téléconsultation assurez-vous avec cette application ? J'imagine qu'on ne peut pas tout faire non plus.

D'abord, cette application est assez spéciale dans la mesure où nous proposons des tutoriels. Des petits films de 30 secondes expliquant le geste à faire comme par exemple comment regarder un œil, comment ont fait des examens cliniques.

Donc, ce sont des consultations de médecine générale, des consultations préventives ou des consultations d'urgence mais effectivement on ne peut pas tout faire. Si c'est nécessaire, on consulte évidemment en présentiel.

Les urgences, c'est quoi par exemple?

Et bien par exemple, il y a beaucoup de chenilles processionnaires cette semaine . On rentre de balade le dimanche soir et notre chien a la langue qui gonfle un peu sans possibilité de voir un vétérinaire tout de suite, on peut faire une téléconsultation. Le vétérinaire peut alors donner un traitement d'urgence pour gérer la situation avant de pouvoir se déplacer. Ça peut être une petite plaie ou une lésion de la peau. Le propriétaire est alors rassuré.

La plupart des consultations concernent les chats et les chiens mais vous vous occupez de tous les animaux ?

Pour l'instant, les petits films ne traitent que des chiens et des chats mais nous sommes en train de travailler sur les NAC, les Nouveaux Animaux de Compagnie, comme par exemple le lapin qui le troisième animal de compagnie après le chat et le chien. Mais les téléconsultations concernent tous les propriétaires et tous les animaux.

La clientèle est-elle au rendez-vous ?

Les propriétaires d'animaux sont très motivés, ils sont entre 300 et 400 à avoir téléchargé l'application. En Angleterre, 80% des propriétaires sont satisfaits de ce mode de consultation. Les vétérinaires sont plus timorés, ils pensent qu'ils n'ont pas le temps, c'est un changement dans leurs pratiques. Ils sont entre 70 et 80 cliniques vétérinaires à avoir téléchargé l'application.