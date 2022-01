Nouvelle éco : Lunabee Studio, la start-up chambérienne à l'origine de l'appli TousAntiCovid

Si TousAntiCovid n'est pas l'application française la plus téléchargée de l'histoire, elle est tout de même l'appli française la plus consultée sur smartphone en 2021. Sortie en 2020, l’application gouvernementale est installée sur près de 50 millions d’appareils. Et si vous ne le saviez pas encore, l'appli a été créée chez nous, à Chambéry ! Elle devance même WhatsApp, TikTok et Instagram.

À l'origine, une start-up chambérienne du nom de Lunabee Studio. "Une fierté locale" pour son directeur général Thomas Jaussoin au regard des dernières données de Médiamétrie : TousAntiCovid a été utilisé en décembre par 32 millions de Français. Elle se classe donc septième des services numériques les plus populaires derrière les titans américains Google YouTube, Facebook, ou encore Amazon.

Une notoriété et un nouveau marché à conquérir

Chez Lunabee Studio, start-up chambérienne créatrice de l'application TousAntiCovid, on connaît parfaitement les besoins des utilisateurs. L'entreprise se porte bien puisque sur vingt salariés, elle a embauché cinq développeurs en plus pour créer ses futures applications. Satisfait, son directeur général Thomas Jaussoin revient sur ces 50 millions de téléchargements : "C'est une fierté, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ça a été utile pour cette pandémie, pour la sortie de crise. Oui, on a gagné en notoriété, ça nous permet d'enclencher un cercle vertueux, avoir plus de prospects, plus de propositions en dehors de nos frontières, plus de clients qui veulent faire de belles applications mobiles qui vont être mis en avant sur les stores d'Apple et Google. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aider les utilisateurs avec des applications mobiles à avoir un impact positif sur la société. C'était l'objectif avec TousAntiCovid."

Si les scores de TousAntiCovid restent historiques en France, elle n'est pour autant pas l'application la plus téléchargée de l'Histoire en France. La première place appartient au lecteur de vidéos VLC Média Player qui totalise plus de 100 millions de téléchargements.