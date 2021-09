La nouvelle éco : Un magasin d'usine de plats cuisinés ouvre au Mans

Le Marché de Beaufeu ouvre au Mans mercredi 8 septembre. On y trouvera des plats préparés sortis des cuisines de l'entreprise Espri restauration.

D'ordinaire, l'entreprise Espri restauration vend ses plats préparés à des collectivités ou des hôpitaux. Mais depuis 2017, les particuliers peuvent aussi en profiter, grâce à un magasin d'usine, situé à Roëzé-Sur-Sarthe. Le principe semble plaire car un second magasin ouvre ses portes au Mans le 8 septembre.

Blanquette de veau et couscous

Au marché de Beaufeu, on trouve des produits fabriqués à l'usine Espri restauration : des repas frais, conditionnés sous-vide et à faire réchauffer au bain-marie. " Nous proposons des produits typiquement français comme de la blanquette de veau ou du bœuf bourguignon, détaille Bénédicte Boisard, responsable des deux commerces. Mais notre gamme est large, on a aussi du couscous ou de la paella."

Le nouveau magasin suit le même concept que son cousin de Roëzé-Sur-Sarthe. "Beaucoup de nos clients habitent au Mans, et devaient faire de la route pour venir jusqu'à Roëzé-Sur-Sarthe", explique Bénédicte Boisard.

Des portions de tailles diverses

La plupart des clients viennent s'approvisionner pour de gros événements "souvent pour des repas de famille, ou dans les clubs sportifs. On vend aussi beaucoup pendant les fêtes" La plupart des ventes se fait sur des portions pour 8 ou 10 personnes mais l'entreprise propose aussi une gamme individuelle "pour les personnes âgées qui ont des difficultés pour faire à manger, ou bien pour des étudiants qui partent avec pour la semaine", précise la responsable.

À côté des plats préparés, les clients trouveront aussi des produits locaux, comme des chocolats Guillemard, produits à la Flèche, de la bière Jolicoeur, brassée en Sarthe ou bien des confitures de la Métairie.

Pratique : Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h puis de 14h à 19h.