Nouvelle éco : malgré la crise, le transport fluvial se porte très bien dans le bassin de la Seine

On aurait pu s'attendre, avec deux confinements venus enrayer toute la machine économique pendant l'année 2020, que les chiffres du transport fluvial sur le bassin de la Seine ne soient pas bons. Ils sont finalement bien plus rassurants et encourageants que prévu, selon le bilan 2020 de Voies Navigables de France (VNF), consulté en exclusivité par France Bleu Paris.

"Il s'agit même d'une sur-performance de la voie d'eau", commente pour France Bleu Paris Dominique Ritz, directeur du bassin de la Seine à VNF. "Les conséquences du premier confinement, avec l'arrêt pendant trois mois des chantiers de BTP, n'ont pas tant été répercutées dans les chiffres, ce qui témoigne de l'exceptionnelle résilience du transport fluvial", précise-t-il. "On peut estimer que sans cette crise, le fluvial aurait même progressé en 2020, de l'ordre de 6 à 10%".

Agriculture, matériaux de construction... mais pas que

Ce dynamisme est notamment porté par les filières traditionnellement les plus utilisatrices de ce mode de transport. La filière agricole en tête, suivie de celle des matériaux de construction. Mais ce que l'on appelle la logistique urbaine prend également le relais : "Ce qui est intéressant dans les nouvelles tendances, c'est l'émergence de nouveaux marchés, qui portent sur des produits manufacturés, voire sur des colis. Aujourd'hui, et cela n'existait pas il y a quelques années, on se met à recourir au transport fluvial, pour aller apporter à Monsieur et Madame Tout-le-monde un colis", explique Dominique Ritz, de VNF. Et de grands noms de la grande distribution mènent déjà des expérimentations.

Le développement, ces années à venir, de grands chantiers dans la région francilienne contribue déjà à doper ce mode de transport. Avec les travaux du Grand Paris, avec les Jeux Olympiques 2024, ce sont autant d'opportunités de développer le transport de marchandises par voie d'eau, ce qui fait espérer à Voies Navigables de France "de très belles perspectives pour 2021, et au delà".

Le transport fluvial a ses avantages, souligne Dominique Ritz. "On réduit les circulations de poids lourds en zone urbaine dense, on réduit la congestion, et finalement on fait du bien à la société. Tout le monde s'y retrouve."