Nouvelle éco : une nouvelle marque de vêtements lancée à Rennes

A Rennes, Marie kiss la joue lance sa marque de vêtements. La compositrice, autrice et interprète crée une ligne de t-shirt colorés, décalés et engagés. L'artiste utilise l'humour pour dénoncer les stéréotypes autour des questions de genre.

L'artiste Marie kiss la joue a fait des études de stylisme mais elle a fait carrière dans la musique. Au début des années 2000, elle sort quatre albums, fait des concerts, part vivre en Amérique du Sud.

Avec l'arrivée de la pandémie de coronavirus, sa carrière musicale est à l'arrêt. "Pendant le premier confinement, j'ai compris que plus rien n'allait se passer pour un bon moment. Je me suis dit 'Allez ! Faisons des vêtements'." Marie kiss la joue imagine le motif et commence à customiser ses t-shirts et ceux de ses amies.

Torse musclé et corseté

L'artiste imagine un motif très graphique avec un trait noir. Pour le T-shirt Marie kiss la joue, elle dessine deux tourbillons, un sur chaque sein, et des traits qui en partent pour rappeler la forme d'un corset. Ces vêtements très colorés veulent dénoncer les stéréotypes de genre. "L'image de la femme engoncée et corsetée, moi je préfère m'en moquer. L'humour est un ressort extrêmement fort pour dire les choses. C'est une vraie torture la manière dont les femmes doivent rester dans une case. On a besoin de respirer pour respirer, pour vivre, si on est enfermé, on ne peut pas !"

Je suis ravie de l'accueil de ces T-shirts, je ne pensais même pas en vendre ! - Marie kiss la joue

Après le modèle féminin, l'artiste a imaginé sa version masculine. "L'alter ego de Marie kiss la joue s'appelle Johnny qui s'la pète". "Les hommes ont aussi des clichés qui leur collent à la peau, comme être bien musclé". L'artiste, originaire du Trégor mais vivant à Rennes depuis longtemps, a dessiné un torse avec les abdominaux et les pectoraux.

Ce modèle rencontre beaucoup de succès. "Je suis ravie de l'accueil de ce T-shirt. En réalité, je ne pensais pas en vendre ! Les hommes l'assument plus que les femmes, ils ont beaucoup d'autodérision".

Marie kiss la joue est seule à customiser ses T-shirts. © Radio France - Lucie Amadieu

Fabrication artisanale

L'artiste Marie kiss la joue fabrique elle-même ses exemplaires. Elle s'est aménagée un petit atelier dans la chambre d'un de ses trois enfants, parti faire ses études. Elle commande les T-shirts, les customise et se charge de les mettre en vente. Marie kiss la joue projette d'acheter des T-shirts faits à partir de coton bio. Ses vêtements sont en rayon du magasin Vacarme, en centre-ville de Rennes et en vente sur son site internet.