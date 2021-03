Nouvelle Eco : Marquage Avenue passe au numérique à cause du covid à Saint Jean de Védas

La Nouvelle Eco s'intéresse aujourd'hui à une entreprise qui a su, par la force des choses, s'adapter à la crise. Petite boutique de personnalisation de textile basée à Saint Jean de Védas, Marquage Avenue est désormais disponible sur internet. Avec la crise sanitaire, le chiffre d'affaire a chuté. Il a fallu quatre mois pour rendre disponible tout le catalogue sur le site de Marquage Avenue. Lancé mi-décembre, le site a permis à cette entreprise de s'ouvrir à d'autres marchés. Entretien avec le gérant Sophian Touati.

Comment s'est déroulé le passage de la boutique physique au commerce en ligne ?

Sophian Touati : Nous étions un petit commerce situé à Saint-Jean-de-Védas. Malheureusement, comme de nombreux commerces, on a dû fermer durant notamment les périodes de confinement, ce qui a provoqué une perte de chiffre assez assez importante. Il a fallu trouver des solutions et on a eu l'idée de digitaliser notre commerce avec tout notre catalogue en ligne.

Vous proposez des personnalisations de textile, t-shirt, sweats... et vous produisez tout sur place.

Exactement. Notre activité principale est la personnalisation textile, à la fois pour les particuliers lorsqu'ils veulent faire des cadeaux pour des anniversaires ou pour Noël, mais également pour des entreprises ou des associations qui souhaitent avoir des tenues à l'image le logo de leur société. Et, en effet, nous imprimons tout sur place. Nous avons toutes les machines pour réaliser les impressions et les marquages nous mêmes, ce qui nous permet finalement d'arriver à être compétitif au niveau tarif face à des grands acteurs du marché, notamment sur Internet. Nous parvenons à nous positionner au niveau tarif parce qu'on est compétitif dans la mesure où on imprime tout sur place, à Saint-Jean-de-Védas.

Le Covid, c'était presque un mal pour un bien. Il vous a obligé à vous adapter et de vous ouvrir à de nouveaux marchés ?

On peut le voir de ce côté là puisque sans le Covid, on n'aurait peut être pas passer le cap de la digitalisation, ce qui nous permet de toucher un autre public. Mais le Covid a eu un impact, même hors confinement, puisque de nombreuses manifestations ont été annulées, comme le Marathon de Montpellier ou encore la Ruée des Fadas. On a eu vraiment une perte de chiffre d'affaire et il a fallu qu'on réagisse. Cette solution de la digitalisation nous paraissait intéressante, même si ça nous a pris quatre mois. Mais, aujourd'hui, on est content puisqu'on a lancé notre site mi décembre avec de plus en plus de visiteurs chaque jour. Donc c'était une bonne chose.