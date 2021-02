Nouvelle Eco : Morbihan, la cellule d'aide aux petites et moyennes entreprises "à plein régime", en 2020

La cellule d'aide aux petites et moyennes entreprises du Morbihan, mise sur pied en 2015, a apporté son soutien à plus de 500 PME et TPE l'année dernière. "On tourne à plein régime", souligne Claude Dozoul, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Morbihan.

Problèmes de retraite, problèmes financiers, perte de marché, différend commercial, endettement... La liste est longue. "Mais c'est ce que nous traitons maintenant tous les ans, depuis que nous avons mis cette cellule d'aide en place en 2015", plaide Claude Dozoul, le président de la CPME 56. C'était à l'époque une première. "D'autres départements nous ont suivi", ajoute Claude Dozoul. "Mais il faudrait une structure de ce type partout". En France, on compte 4 millions de PME. En Bretagne, les TPE, les très petites entreprises, représentent 1 emploi sur 2 et les TPE regroupent 9 entreprises sur 10.

Bien souvent ces "petits patrons" viennent voir la cellule d'aide parce qu'ils sont dépassés

"Ils manquent de formation", poursuit Claude Dozoul. "Depuis des années on se préoccupe et c'est très bien de la formation des salariés, de la reconversion des chômeurs. Mais les petits patrons ne bénéficient souvent d'aucune aide et là je ne parle pas de finances, quand ils veulent se lancer. Et quand on connait par exemple les complexités administratives dans notre pays, on imagine les difficultés qui se présentent quand un futur entrepreneur veut se lancer dans un projet personnel. L'Etât à travers ses services nous aide beaucoup. Urssaf, impôts, nous trouvons de l'écoute pour régler les problèmes. En moyenne 80 % des cas qui nous sont soumis trouvent une solution positive".

L'école des PME en 2021

Face à ce manque criant de formation selon lui, Claude Dozoul veut créer en 2021 une école des PME. "On va tenter de traiter le mal à la racine", argumente le président de la CPME 56. "Et puis il faudrait imaginer aussi des solutions concrètes pour rompre la solitude des entrepreneurs, comme par exemple le partage des compétences et la mutualisation des services comme les ressources humaines ou les services financiers. Un cabinet travaillerait ainsi pour plusieurs entreprises".

L'inquiétude grandit avec la crise sanitaire

Enfin, la crise générée par la Covid n'arrange pas. Un chef d'entreprise sur deux (49%) estime "ne pas être en capacité de supporter un troisième confinement", selon une enquête réalisée par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) auprès de ses adhérents et publiée récemment. Sur 2 400 dirigeants de PME et de très petites entreprises (TPE) qui ont répondu du 7 au 20 janvier à un questionnaire de leur organisation, 54% se déclarent en outre "inquiets sur la pérennité de leur entreprise", contre 47% lors d'une précédente enquête en septembre. A 53%, ils considèrent que la mise en place du couvre-feu freine leur activité, et un tiers (33%) "ont le sentiment que leur entreprise est sous perfusion de l'Etat" (avec AFP).