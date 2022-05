Nouvelle éco : Neary dépose des produits et des plats lorrains à votre porte

Créee en septembre 2019, Neary proposait, au départ la livraison de fruits et légumes frais produits dans la région. A la demande des clients, l'offre s'est élargie, aujourd'hui 1200 produits sont disponibles. La société lance même des plats préparés, livrés en une heure autour de Metz et Nancy.

Avant de lancer l'entreprise, Charles Piedboeuf, un des co-fondateurs de Neary travaillait pour une entreprise qui livrait à domicile des plats des restaurateurs. Il maîtrisait donc la logistique, le transport et il restait à trouver des producteurs locaux, capables de fournir. Au départ, Neary distribuait surtout des fruits et légumes, des paniers déjà composés par les producteurs, que l'entreprise se chargeait de distribuer à domicile.

Période finalement propice

En septembre 2019, Neary voit donc le jour, quelques mois avant le début de la pandémie de COVID 19, puis le confinement. Sans le savoir, c'était sûrement le moment idéal pour lancer la société car les gens, coincés chez eux, ont vite pris le reflexe de se faire livrer à domicile.

En plus le côté local, puisque plus de 90% des produits proposés viennent de 100km à la ronde, a séduit. Petit à petit les clients ont aussi demandé à élargir le choix des produits proposés. Neary a donc, en fonction des besoins de ses clients, commencé à proposer des gâteaux, des confitures et même des produits cosmétiques made in Lorraine! Plus de 1200 produits sont proposés aujourd'hui sur le catalogue en ligne de Neary.

La livraison se fait à une quinzaine de kilomètres autour de Nancy et de Metz, le samedi pour les produits du catalogue. Il peut aussi y avoir des livraisons express en une heure pour un petit ravitaillement en soirée.

Des valeurs et des principes

La philosophie de l'entreprise est aussi guidée par plusieurs points importants. L'environnement d'abord, tous les camions de livraisons sont électriques, le suremballage est limité car Neary fait aussi son conditionnement, les produits sont "au maximum" bio, les fruits et légumes sont livrés en vrac avec des paniers réutilisables.

Neary ne négocie pas les prix avec les producteurs, ils vendent au prix demandé, pour assurer un revenu suffisant à leurs partenaires. Et puis surtout il n'y pas de gaspillage alimentaire puisque les produits que Neary vient chercher sont déjà vendus sur le site.

Et puis évidemment des produits de saison.

Et maintenant, les plats préparés

Après les produits bruts, Neary vient de lancer des plats préparés 100% lorrains © Radio France - Johan Gand

Depuis 2 semaines, Neary a décidé de lancer des plats préparés, toujours 100% lorrains. Ils sont livrés en une heure autour de Nancy et de Metz. Confectionnés par 2 traiteurs locaux, ils se présentent sous forme de verrines ou de barquettes plastique. Ils peuvent être livrés avec des boisson locales.