La Nouvelle éco : les eaux usées deviennent potables avec Nereus

Entretien avec Nadège Corp, la directrice adjointe de Nereus, entreprise innovante basée au Pouget qui allie économique et écologique. Essentielle, dans une région où la ressource en eau est de plus en plus précieuse.

Tout d'abord est ce que vous pouvez nous nous présenter Nereus en quelques chiffres un peu parlants ?

Alors Nereus, c'est une entreprise qui a été créée en 2013. Aujourd'hui, c'est 48 collaborateurs qui travaillent dans le cœur d'Hérault, entre Béziers et Montpellier. En 2019, c'était plus de 3,6 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une belle croissance. Nous étions trois collaborateurs en 2013 et aujourd'hui presque 50.

On parle du tri des déchets solides, c'est entré dans les mœurs maintenant, même si ça reste encore perfectible. Pour vous, on va plutôt parler de tri des déchets liquides. C'est bien ça ?

Tout à fait, on va le faire rentrer nous aussi dans les mœurs. L'idée du tri des déchets liquides, c'est qu'on prend un déchet et on en extrait plusieurs choses. La chose numéro 1, c'est l'eau, l'eau qui est de qualité potable., et puis on en a extrait aussi d'autres matières qui sont valorisables en tant qu'engrais, par exemple.

Si j'étais Michel Chevalet, je vous demanderai : "comment ça marche ?"

Ça marche de façon assez simple. Une machine Nereus est une grande machine qui prend généralement la taille d'un semi-remorque ou qui rentre dans un container. Il y a plusieurs étapes de filtration, l'étape principale repose sur l'utilisation de membranes en céramique qui fonctionnent comme la peau, qui laissent passer certaines choses et qui en retiennent d'autres. On a plusieurs machines qui répondent aux différentes gammes de clients que l'on a mais le métier est commun, c'est de recycler les effluents.

Vous créez de l'eau potable à partir des eaux usées ?

Et différents types d'eaux usées. Ça peut aussi bien être des eaux qui sont issues de l'industrie agroalimentaire, des eaux usées qui sont issues d'un camping, d'un hôtel, d'un établissement touristique. Ou encore des eaux usées qui sont issues de l'élevage, c'est à dire, par exemple, du lisier ou des boues de méthanisation. Il faut être capable de ne pas rejeter les eaux sans les exploiter mais au contraire les réutiliser en boucle fermée. On souhaite vivement que demain, quand nous ouvrirons notre robinet pour arroser nos plantes, ce ne soit pas de l'eau potable comme aujourd'hui, mais ce soit de l'eau recyclée qui puisse être utilisée.

Dernière chose, la crise sanitaire, vous en avez souffert ?

Elle nous a impacté, indéniablement, parce que l'on travaille aussi à l'export. On va dire qu'on a limité la casse mais elle nous aura peut être aidé dans la prise de conscience des citoyens et des politiques sur l'action urgente qu'il faut effectuer en terme d'environnement.