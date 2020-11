Nouvelle éco : Net & Sur, un succès décapant !

L'entreprise de nettoyage isarienne emploie plus de deux cents personnes et a triplé son chiffre d'affaire cette année.

La Nouvelle éco de France Bleu Picardie vous parle ce matin, une fois n'est pas coutume en ces temps économiques difficiles, d'une entreprise qui cartonne ! Net & Sur, une entreprise spécialisée dans la propreté pour les professionnels et les particuliers. Son siège est à Beauvais (Oise) et elle est débordée de travail avec le coronavirus. Elle emploie plus de deux-cents personnes et a triplé son chiffre d'affaire ! La société devrait bientôt embaucher de nouveau pour préparer 2021.

Deux cents salariés

Dans cette société, toutes les voitures sont nettoyées tous les jours au karcher. Pour ses clients comme pour ses salariés, Net & Sur veut se montrer irréprochable. Pendant la grippe H1N1, l'entreprise de nettoyage n'était pas du tout prête et ses clients lui ont reproché de ne pas s'être adaptée à la situation. Cette fois, avec le Coronavirus, l'entreprise a pris les devants et propose des protocoles strictes de nettoyage. "Habituellement on agit surtout sur les poubelles, les sanitaires et les bureaux en rotation. Là les protocoles se sont aménagés, les points de contacts des parties communes et des bureaux sont faits aussi au quotidien", explique Emilie Ollivier, adjointe de direction pour la société Net & Sur.

Net & Sur emploie plus de deux cents salariés qui interviennent dans toute la région Hauts-de-France, mais aussi en région parisienne, dans des enseignes comme Decathlon, Intermarché, des mutuelles, des bureaux, pour des décontamination ou du nettoyage quotidien. Cette année, la société a triplé son chiffre d'affaire et a dû embaucher pour faire face à la crise sanitaire "On a du boulot ! se félicite Emilie Ollivier On a dû embaucher 20 personnes supplémentaires pour les décontaminations et le renforcement de protocole de sécurité en interne pour les entreprises au quotidien".

Une entreprise présente dans toute la région et en Ile-de-France

Net & Sur propose aussi des services aux particuliers. Sofia travaille ici depuis une douzaine d'année. Ce matin masque sur le visage, elle repasse des chemises dans la conciergerie. Et avec le coronavirus, elle n'a pas baissé d'activité, bien au contraire : "On voit bien que les gens cherchent toujours la propreté, le travail bien fait" constate Sofia. Le délai est allongé pour laisser le temps au linge de se décontaminer. "Ensuite le repassage la mise en température élevée permet de détruire le virus, puis on laisse de nouveau le linge reposer 24 heures, puis nous envoyons un SMS au particulier pour qu'il vienne chercher son linge" explique Emilie Olivier.

Net & Sur fera de nouvelles embauches pour préparer 2021 et la direction envisage de créer un centre de formation en interne pour savoir face à d'autres épidémies.