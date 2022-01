Nouvelle Eco - Nogalia, la plateforme corrézienne pour les artisans et producteurs continuent de grandir

Après avoir débuté sous le nom de "Le Panier Gaillard", la plateforme destinée aux producteurs et artisans continue de grandir. Aujourd'hui, on peut y trouver des produits des quatre coins de la France.

La plateforme en ligne Nogalia n'en finit pas de grandir. Aujourd'hui, le président, Franck Norlogues, dispose de près "de 65 producteurs et artisans des quatre coins de la France". Un large panel qui offre donc "des nouveautés régulièrement".

Nogalia a suivi "Le panier Gaillard" né durant le premier confinament. Aujourd'hui cette plateforme s'est fait une place dans un monde très concurrentielle. "C'est vrai qu'avec les confinements, de nombreuses plateformes ont émergé. Mais nous on l'a voulu avec un élément différenciant : on propose une solution clé en main."

Aider à la digitalisation

Cette plateforme a réussi à se structurer. Aujourd'hui, elle offre de multiples services pour que ces clients n'aient aucune difficulté à vendre leurs produits. "Ce n'est pas le cœur de leur métier. On les accompagne pour digitaliser leur catalogue, leur donner cette visibilité nécessaire aujourd'hui sur Internet. On les décharge de toute la partie contraignante du commerce, c'est à dire préparer le colis, fournir le carton et expédier le colis et on s'occupe du service après-vente."

D'une trentaine de producteurs et artisans, la structure en compte aujourd'hui 65 et compte bien poursuivre son ascension affirme Franck Norlogues : "On est à la recherche d'investisseurs pour accélérer et grandir, puisqu'on souhaite devenir la plateforme numéro un à destination des producteurs, artisans et marques indépendantes."