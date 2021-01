Nouvelle éco : le nouvel indice de réparabilité sur l'électroménager, une bonne nouvelle pour Envie 72

Depuis le 1er janvier, un nouvel icône a fait son apparition sur les produits électroménagers, tels que les laves-linges et les téléviseurs. Il s'agit de l'indice de réparabilité, qui indique aux consommateurs si l'appareil en question est facile à réparer. Une nouvelle mesure saluée par Envie 72 !

Vous l'avez peut-être remarqué en achetant un produit électroménager en ce début d'année. Depuis ce 1er janvier, un nouvel icône est désormais étiqueté sur les laves-linges, les téléviseurs ou encore les ordinateurs portables. Il s'agit de l'indice de réparabilité, qui indique aux consommateurs s'il est facile ou non de réparer tel ou tel appareil. Une aubaine pour Envie 72, cette entreprise d'insertion spécialisée dans la rénovation de l'électroménager.

Cet indice de réparabilité se manifeste par un macaron collé sur les appareils, contenant une note sur dix qui permettra aux consommateurs de faire un choix éclairé au moment de l’achat. "Ce qui lutte contre le gaspillage est toujours une bonne chose, maintenant il faut que cela entre dans les mœurs" note Léopold Dollon, responsable d'Envie 72.

Pour l'heure, seuls quelques appareils sont concernés par cet indice : lave-linge, téléviseur, smartphone, ordinateur portable et tondeuse à gazon. "Par rapport à notre activité, ce seront les laves-linges dans un premier temps. Cela va vraisemblablement booster nos activités dépannage et réparation, faisant venir beaucoup plus de clients, c'est incontestable" assure Léopold Dollon, d'Envie 72. L'entreprise sarthoise qui jouit toujours d'un regain d'activité, avec une augmentation de 15 à 20% des ventes.