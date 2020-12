Nouvelle éco : Ô Chateau propose sa box de dégustation de vin à domicile

Depuis quinze jours, Ô Chateau propose des coffrets de dégustation de vin à recevoir chez soi. Six fioles de 6 cL pour faire un tour de France gustatif, issus des vignes de vignerons indépendants. Une offre que la société a mise en place pour s'adapter à l'effondrement du marché notamment étranger.

Fondée en 2004, Ô Chateau est l'un sinon le leader francilien de la dégustation de vin, notamment auprès des étrangers. Avant la crise, ce sont quelques 200 américains qui bénéficiaient de ses services tous les jours. Avec le crise et la fermeture des frontières, l'entreprise a du se réinventer : elle propose désormais un coffret de dégustation associé à des vidéos pour déguster chez soi, comme l'explique Nicolas Paradis, fondateur de l'entreprise dans notre chronique Nouvelle éco.

Vidéos à la demande ou atelier hebdomadaire

La seule différence avec une dégustation classique est que vous êtes sur votre canapé et le sommelier derrière son écran. Six fioles de 6cL qui assure une dégustation pour au moins une heure voir deux heures "selon la volubilité du sommelier", car vous pouvez bien sûr poser vos questions et demander des précisions tout au long de la dégustation. Le coffret est à 59 euros à retirer chez les revendeurs d'Ô Chateau ou bien de 69 euros en livraison chez vous, en 48 heures avec La Poste.

Des vins de vignerons indépendants

La box est un "tour de France" du vin, avec du Château Neuf du Pape, du Sancerre, du Chablis. Des crus entre 15 et 35 euros la bouteille chez un caviste qui permettent de découvrir et de comparer les appellations. Des dégustations qui s'adressent aussi aux entreprises explique Nicolas Paradis : "Nous allons livrer 500 coffrets et réaliser une dégustation en même temps pour tous les collaborateurs d'une entreprise." Le dirigeant, présent à Paris avec le sommelier, pourra s'adresser à tous les possesseurs du coffret. "Une sorte d'apéro-zoom mais où tout le monde déguste la même chose."