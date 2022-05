Nouvelle éco : Ortusia, la start-up bretonne qui facilite la vie des jardiniers

Elle veut faciliter le quotidien des jardiniers amateurs. La start-up bretonne Ortusia commercialise des kits qui permettent de faire son potager bio à la maison et qui s’adaptent à tous les espaces : jardin, cour, terrasse ou balcon. Deux frères sont à l'origine de sa création, Michel et Guillaume le Denmat tous les deux trentenaires. Michel est ingénieur en informatique et Guillaume a une formation d'éco-paysagiste. Durant leur enfance, ces deux passionnés de la nature ont été baignés par le jardinage pratiqué dans la maison familiale à Ploubalay dans les Côtes d'Armor.

Cinq kits potagers et une appli pédagogique

Ortusia s'adresse davantage aux jardiniers des villes qui ne disposent que de petites parcelles. Cinq kits, proposant cinq gammes potagères différentes, sont commercialisés, à moins de 20 euros chacun, dans des jardineries notamment. Un kit est baptisé, non sans humour, "Breizh qui peut". "Ce kit, c'est notre premier régional" s'enthousiasme Michel le Denmat "l'objectif est de découvrir des variétés bretonnes comme le melon petit gris de Rennes, la fraise des bois, la tomate précoce de Quimper ou encore une fleur que nous plait en Bretagne le coquelicot". Une application pédagogique permet aux jardiniers amateurs de suivre l'évolution des semis et leur entretien sur leur ordinateur. Les semis sont d'origine biologique, le kit est en carton, il est fabriqué par du personnel en situation de handicap d'un Esat de rennes et il est éco-conçu.

A la recherche d'investisseurs privés

Ortusia veut maintenant se développer pour créer trois emplois dans le marketing et la commercialisation. Les deux frères sont à la recherche d'investisseurs privés avec comme objectif une levée de fonds de 150.000 euros.

On est dans une phase où on veut accélérer. On a déjà vendu nos 10.000 premiers kits. On a sorti en 2022 notre seconde version optimisée de notre application avec aujourd'hui 8.000 utilisateurs - Michel le Denmat

L'accélérateur de start-up, Novapuls, installée dans un immeuble du parc Euro Rennes, aide en ce moment Michel et Guillaume le Denmat à trouver les investisseurs, seule solution pour se développer.

