NOUVELLE ECO: Où en est l'offre d'hébergement touristique dans la vallée sinistrée de la Vésubie ?

Toute la vallée de la Vésubie est un énorme chantier. Des pelleteuse, des camions, des feux alternés et des centaines de blocs de pierre rythme le voyage vers le fond de la vallée. Mais plus on arrive vers Saint-Martin-Vésubie, plus les stigmates de la tempête sont visibles. Le lit de la rivière est si large qu'il est bien difficile de ne pas le remarquer bien que la végétation ait repris un peu ses droits. Alors les touristes s'arrêtent, regardent, sont abasourdis. Toutefois, ils sont là et devraient être de plus en plus nombreux cet été. Il va bien falloir les accueillir et les héberger. "On est motivé dans la vallée, explique Isabelle Monnin, élu au tourisme. On reste positif. On veut être dynamique." Oui mais voilà avec 150 maisons partiellement ou totalement détruites, l'offre d'hébergement a diminué et à Saint-Martin, tout logement compte; quelques Airbnb ou gite en moins pèsent très vite dans la balance.

Un 4 étoiles pour booster l'offre touristique de la vallée.

Sur route de Venanson, au domaine de Champouns, chez Michèle, les dégats démontrent que les offres sont moindre. "J'avais 72 lits répartis dans des gites et des chambres d'hôtes. Aujourd'hui, je n'en propose que 32. 40 n'existent plus et ils vont manquer à une clientèle familiale, de moyen de gamme". Isabelle Monnin est moins pessimiste et se tourne vers les hôtels. Ils sont encore debout mais surtout vont recevoir un collègue de poids. Car juste au dessus du village s'ouvre au début du mois de juillet une résidence hotellière haut de gamme.

Pure Montagne Resort, 230 lits pour Saint-Martin-Vésubie. © Radio France - Laurent Vareille

"Cela manquait pour Saint-Martin, explique Laurent Chadaj, directeur d'habitat 06 qui gère le site. C'est un projet du département d'il y a une dizaine d'années. Bien avant la tempête Alex. Alors oui, notre positionnement est haut de gamme. Nous serons 4 étoiles mais si on veut redevenir un lieu touristique important il en faut pour tout les goûts et tous les budgets." La résidence permettra d'accueillir 230 personnes sur 44 chalets. Une vraie aubaine pour la commune qui s'adresse là à des touristes au fort pouvoir d'achat. En revanche, même avec 800 lits sur le secteur large de la commune, les gites et les plus modestes locations vont cruellement faire défaut pour relancer un tourisme de montagne qu'on annonce pourtant en plein boum après la crise du covid.