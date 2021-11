Nouvelle Eco : ouverture à la fin du mois des éco-lodges du domaine de l'Epau près du Mans

Dormir en plein cœur de la nature à quelques kilomètres du Mans ça vous tente ?

Ce sera possible à la fin de ce mois de novembre au domaine de l'Epau. Le projet a pris un peu de retard avec la crise sanitaire, mais vous pouvez déjà réserver pour la fin du mois. Tous les intérieurs des bâtiments sont terminés. Les artisans travaillent maintenant sur les extérieurs, les terrasses et les jardins privés.

De 150 à près de 600 euros

Ces éco-lodges sont entièrement intégrés à la nature avec parfois des pins parasols qui passent à travers. Alors, contrairement, au zoo de la Flèche, il n'y aura pas d'ours polaire, mais les clients pourront peut-être apercevoir quelques biches la nuit. Ces animaux circulent dans le parc en toute liberté.

Des hébergements qui peuvent accueillir de deux à six personnes. Il y a une chambre d'hôtel et plusieurs appartements, et selon la période les tarifs vont de 150 à 600 euros. Au-delà des éco-lodges, l'idée du créateur Arnaud Briand est de faire une offre complète avec le restaurant et la salle de séminaire qui existent déjà. Des entreprises et des associations peuvent par exemple organiser des soirées. Vous pouvez également privatiser le lieu pour une mariage ou un anniversaire.

Et le petit plus pour l'année prochaine : il y aura une piscine détente avec un SPA qui ouvrira l'année prochaine. un piscine peu profonde, seulement 1,20 mètres avec jacuzzi et nage à contre courant.