Nouvelle éco : ouverture d'une épicerie bio à Lunéville

Deux mois après l'ouverture de leur épicerie dans le centre de Lunéville au 8 rue de la Charité, les débuts sont plutôt satisfaisants. "Avec le couvre feu c'est un peu galère mais on s'en sort", confie Nicolas Berini. Les deux maraîchers avaient déjà une clientèle fidèle puisqu'ils vendent leurs fruits et légumes sur les marchés notamment celui de Lunéville. Nicolas et Jonathan produisent à la ferme des Terres Noires à Laronxe : "on ne pouvait plus faire de le vente directe à la ferme. Mais on avait déjà cette idée d'ouvrir un magasin."

Le concept de l'épicerie est simple : 100% bio et local. La viande mais aussi tous les autres produits viennent "majoritairement en dessous de 100 km", insiste Nicolas Berini. "Nous avions à cœur de promouvoir les producteurs du Grand Est mais surtout autour de Lunéville. Dans le bio tout le monde se connait un peu près alors ça n'a pas été difficile de les démarcher", ajoute-t-il.

Ecoutez la nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.) ou à une démarche innovante. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?