Nouvelle éco : Panessiel, le roi de la fève française, est basé à Saint-Ismier en Isère

Jean-Michel Rojat est gérant de l'entreprise iséroise Panessiel basée à Saint-Ismier dans la vallée du Grésivaudan et créée il y a 31 ans. Depuis une dizaine d'années, elle s'est spécialisée dans la fève en porcelaine fabriquée en exclusivité pour 500 à 600 boulangeries en France. Alors que 95 % des fèves sont fabriquées en Asie, Panessiel est leader français de la fève personnalisée et locale.

France Bleu Isère : La fête des Rois, c'est jeudi, le 6 janvier. Comment s'annonce cette Epiphanie 2022 pour votre fabrication de fèves locales ?

Jean-Michel Rojat : Ça s'annonce plutôt pas mal, puisque vous savez que depuis quelques années, depuis notamment le Covid plus précisément, les consommateurs attendent de leurs artisans un engagement local. Et du coup, nos fèves locales répondent parfaitement à cette attente des consommateurs.

Vous livrez des fèves, dans cette période d'épiphanie dans 500 ou 600 boulangeries de France et une dizaine en Isère? En quoi sont-elles très locales ?

Pour nos 500 boulangers, nos 500 séries de fèves sont toutes uniques. Chacun va célébrer ce que bon lui semble sur son territoire. Sur l'Isère, on célèbre le FCG, la boulangerie Lenoir est juste à côté du FCG. Et ce sont deux vieilles institutions grenobloises. Elles se sont fait un partenariat cette année. On a aussi un "boulanger de France" qui affirme sa différence, monsieur Ville, à Fontaine. Et bien sûr, la maison De Nardi à Saint-Imier qui célèbre la coupe Icare, etc.. etc..

Comment se passe la fabrication de fèves dans votre atelier de Saint-Imier ?

C'est tout simple. On a des moulages de porcelaine. On choisit une belle porcelaine, bien dense. L'artisan vient nous donner des images et ensuite, on les réalise de la manière la plus élégante qui soit sur des fèves.

Vous dites qu'il y a une attente pour tout ce qui est local, très local même. Est ce que ça se traduit sur votre chiffre d'affaires? Est ce que vous augmentez votre chiffre?

On est en croissance à deux chiffres depuis quelques années, un peu plus de 10 %.

En ce qui concerne votre personnel, j'imagine que vous avez aussi une activité assez saisonnière, et donc des saisonniers ?

Ça paraît surprenant, mais la saison d'une fève dure une année complète. Là, on est en train de livrer tous nos clients. Et dès la fin janvier, il y a des boulangers qui vont commencer à choisir leur thème. On va les fabriquer. Enfin, il faut du temps. Parce qu'entre le moment où ils choisissent leurs thèmes, le temps où ils trouvent leur partenaire que le partenaire, envoie les images, qu'on les fabrique, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et on fabrique ainsi jusqu'au mois de novembre. On livre les clients et puis on recommence. Donc c'est vraiment une activité à temps plein.

Quelle est votre fève la plus originale cette année ?

Il y a une collection extraordinaire de fèves de Johnny Hallyday avec des portraits vraiment magnifiques, c'est le boulanger qui avait choisi Brigitte Bardot l'année dernière. Chaque année, on est époustouflé devant toutes les idées des boulangers.