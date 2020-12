Nouvelle éco : période cruciale pour les ostréiculteurs manchois

A quelques jours des fêtes de fin d'année, les producteurs d'huîtres sont fébriles : les clients seront-ils au rendez-vous malgré les célébrations en petit groupes à cause de la Covid ?

"Les fêtes de fin d'année, c'est 50% de mon chiffre d'affaires," s'inquiète Philippe Gaurier. C'est dire si la période est cruciale pour cet ostréiculteur de Gouville-sur-mer. Les producteurs sont dans l'incertitude, difficile de prévoir l'attitude des consommateurs en cette année marquée par la pandémie de la Covid-19.

"Tout va se décider dans les prochains jours"

D'après Philippe Gaurier, producteurs, poissonniers et grandes surface ont tous "réduit la voilure". Un comportement qui pourra peut-être maintenir le prix des huîtres mais seulement "si la demande est là". Malgré tout, les commandes sont en baisse cette année : les intermédiaires ont peur d'acheter sans pouvoir vendre.

Un contexte qui aggrave une situation déjà difficile pour les producteurs. Après les baisses de consommation liées aux grèves de l'année dernières, aux manifestations des Gilets Jaunes et à un virus qui a touché les huître en janvier, la pandémie met en danger les exploitations. "On va se maintenir mais sans faire d'argent," prévoit Philippe Gaurier, "on va juste équilibrer les comptes."