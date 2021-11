La Nouvelle éco en Isère : Pierre Streiff, nouveau président de la CCI de Grenoble

Il est le seul candidat ! L'ancien patron du Medef en Isère, Pierre Streiff, sera porté à la présidence à la présidence de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, ce vendredi après-midi. Les cinquante conseillers consulaires élus le 9 novembre se réunissent pour la première fois au siège.

Pierre Streiff, 62 ans, était précédemment président du MEDEF-38, après avoir été président de la fédération du BTP 38. Il dirige une entreprise de BTP créée en 1987. Elle emploie aujourd'hui 300 personnes. Il répond aux questions de Gérard Fourgeaud.

Pierre Streiff répond à Gérard Fourgeaud Copier

France Bleu Isère : Pierre Streiff, bonjour, jusqu'ici vous étiez président du MEDEF, cet après-midi, vous serez président de la CCI. Quelle sera votre première mesure ?

Pierre Streiff : Faire entendre surtout la voix des entreprises au niveau des décisions territoriales, structurer, développer les filières stratégiques du territoire et suite aux baisses de ressources fiscales que les CCI ont subies, ces dernières années, il faut se restructurer et bien sûr compenser ces baisses par la création de nouvelles formations professionnelles. (Payantes, ndlr)

La CCI a forcément un rôle à jouer pour aider les entreprises à sortir de ces confinements qui se sont succédés, et la crise n'est pas terminée ?

Cette crise nous a aussi permis de nous réorienter, de nous ré-organiser. Il y a de nouvelles méthodes de travail qui sont apparues.

Le défaut de recrutement de personnel est très important, et pourtant il y a entre trois et cinq millions de chômeurs selon les calculs. Pour le combler, est ce que ça passe par la formation ?

Oui bien sûr, ça passe par la formation et les entreprises ont beaucoup de besoins, mais ça ne s'adapte pas tout le temps. Pour cela, il faut de la formation aux postes que les entreprises proposent.

Où s'arrêtera votre ascension pour représenter la profession, le monde de l'économie ?

Moi, je suis chef d'entreprise et si j'ai fait tous ces mandats au niveau du BTP, du MEDEF et maintenant la CCI, c'est parce que je suis un grenoblois pur souche, et lorsque j'ai créé mon entreprise en 1987, les anciens à la tête de ces organisations professionnelles m'ont aidé. Aujourd'hui, j'ai un groupe de près de 300 personnes, alors que je suis parti avec dix ou quinze personnes. Ce développement, ce n'est pas moi, tout seul, qui l'ai fait. Bien entendu, ce sont, essentiellement, mes collaborateurs, mais j'ai aussi été aidé par les organisations professionnelles auxquelles j'adhère.

