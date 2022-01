Nouvelle éco : Agoragom, la plateforme montpelliéraine de pneus industriels d'occasion

Agoragom est une plateforme montpelliéraine qui propose d'acheter et de vendre des pneus industriels d'occasion. Elle est née en juillet 2020 et a reçu, en octobre 2021, un prix régional (Prix de la TPE 2021 dans la rubrique "piloter"). Interview avec le cofondateur de l'entreprise, Jason Perrier.

Quels sont les pneus qu'on trouve sur votre site?

Notre site s'adresse uniquement aux pneus pour véhicules industriels. Donc, ça comprend les engins agricoles (tracteurs, remorques), les engins de chantier et de génie civil, les bus et les poids lourds.

Pourquoi ceux-là en particulier?

C'est des pneus qui coûtent plus cher que les pneus de voiture. Il y a donc déjà un plus grand intérêt à les acheter d'occasion. On est presque tout le temps, au moins deux fois moins cher qu'un pneu neuf. Et ça peut aller jusqu'à 80% moins cher si on a des pneus avec une forte usure. Et ça peut être intéressant en général pour des agriculteurs qui ont deux engins. L'un qu'ils utilisent presque tous les jours. L'autre seulement quelques heures dans l'année. Et là il y a très peu d'intérêt d'utiliser du neuf, donc il y a une grosse demande pour de l'occasion.

Alors l'occasion, c'est bien, mais il faut faire un peu plus attention quand on achète des pneus plutôt qu'un meuble ou un vêtement de seconde main. Parce que s'ils sont trop usés, c'est dangereux. Comment peut-on être certain de ne prendre aucun risque?

Pour nous, c'est très important que les vendeurs, sur notre plateforme, donnent un maximum d'informations. Et comme vous le dîtes, l'information la plus importante pour un pneu d'occasion, c'est l'usure du pneu. Parce que, souvent, on va avoir une demande pour une pièce, par exemple. Et du coup, c'est important que l'usure du pneu restant et l'usure du pneu qu'on va acheter soient à peu près similaires.

Donc, nous, on met en avant les vendeurs qui jouent le jeu, les vendeurs qui vont mesurer la profondeur de gomme. Et puis, il y a aussi la problématique de la sécurité routière où c'est plutôt des pneus qui sont utilisés hors la route. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur les pneus industriels aussi.

Certains pneus sont passés entre les mailles du filet ou vous vérifiez tout?

Nous ne pouvons pas vérifier directement les pneus puisque ce sont les vendeurs qui le font. Ce qu'on dit à tous nos acheteurs, c'est de contrôler à la livraison que c'est bien conforme à ce qu'ils ont acheté. Et si jamais il y a un vice caché, on est encore à taille humaine, donc on organise la ramasse et le remboursement.

Est-ce que vos clients viennent pour une raison environnementale?

On pensait que ça allait être vraiment un moteur d'achat fort. Mais ce que recherchent nos clients, c'est vraiment un prix. Mais après, c'est aussi de la logique. Plutôt que d'acheter tout le temps des pneus neufs, favoriser le réemploi, l'économie circulaire, c'est dans l'air du temps. C'était normal que ça vienne aussi sur les pneus industriels.

À l'avenir, vous pourriez faire la même chose pour des pneus de voiture?

On s'est posé la question, mais ce n'est pas à l'ordre du jour parce que c'est beaucoup plus complexe, pour des questions réglementaires et de sécurité. Pour les véhicules légers, mieux vaut essayer le pneu avant. Donc, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais peut-être d'ici 5 ans...