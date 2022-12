Nouvelle éco : pour son nouvel établissement à Rennes, Mama Shelter recrute 80 personnes

Après trois ans de travaux, l'établissement Mama Shelter doit accueillir ses premiers clients en mars 2023 à Rennes. D'ici là, la décoration doit encore être finalisée dans le magnifique bâtiment ouvert sur la place des Lices et la rue de la Monnaie. Installé sur 12.000 m2, dans cinq bâtiments, équipés de sept ascenseurs, le nouveau établissement propose 119 chambres d'hôtel, mais aussi une grande salle de restaurant, un roof top, un spa, une piscine, des espaces de karaoké, des salles pour organiser des séminaires "il y aura aussi un kiosque avec des galettes saucisses dans la cour centrale de l'établissement" explique le directeur des lieux, Romain Le Rol.

Situé à quelques pas du Couvent des Jacobins

Le nouveau établissement, implantée dans le coeur historique de la capitale bretonne, vise une clientèle de tourisme d'affaires, mais aussi une clientèle locale. Pour accueillir cette clientèle qui pourra venir pour quelques heures, la journée ou un séjour, le directeur est désormais à la recherche de 80 personnes pour constituer ses équipes. "Nous recherchons du personnel en cuisine, en pâtisserie, mais aussi au service et à la réception de l'hôtel. Pas besoin de venir avec un CV ou une expérience, nous proposons des formations et nous sommes surtout à la recherche de personnel qui a l'envie de bien-faire et d'apprendre".

Un job dating pour recruter 80 personnes

Pour recruter du personnel, un job dating est organisé toute cette journée de mardi, de 8h à 20h dans les locaux de l'école Ferrandi, 2 rue de Brest à Rennes. Il s'agit d'emploi en CDI à temps plein. Les managers prendront leur poste en janvier, le reste du personnel en février après trois semaines de formation dans l'établissement.