Nouvelle Eco : Prism fabrique des masques 100% français à Frontignan

La Nouvelle Eco s'intéresse à la société Prism, Protection contre le Risque Sanitaire et Microbien, qui fabrique des masques anti-covid 100% français.

Interview du directeur général Christian Curel.

Vous annoncez des masques 100% français. Est ce que tout est réellement fait en France?

Christian Curel : Pratiquement oui. Nos machines sont conçues et développées sur place, contrairement à la quasi totalité des autres usines qui achètent les machines à l'étranger, notamment en Asie. Et nous avons effectivement dans les matières premières exclusivement du français. Sauf que l'on n'a pas assez de fournisseurs de matières premières qui s'appelle le meltblown. D'ici quelques mois, ce sera résolu avec un appel d'offres lancé par le gouvernement. Pour le reste, c'est fabriqué en France, les machines sont fabriquées à Lunel et les masques à Frontignan. Nous allons rapidement monter jusqu'à 800 000 masques par semaine.

Combien de masques sont-ils consommés en France?

Entre 200 et 300 millions par semaine de masques chirurgicaux, un peu moins de FFP2.

Quel est l'intérêt d'avoir des masques 100 % français ?

C'est d'assurer la pérennité de l'approvisionnement quel que soit le contexte sanitaire, tout le monde sait qu'on a eu de la pénurie l'année dernière pendant trois mois. S'il y avait la pandémie en Chine aujourd'hui, on serait toujours en manque de masques en France. Statistiquement, logiquement, devrait avoir une pandémie tous les trois à quatre ans. Donc ce qu'on a vécu l'année dernière, on va le vivre à nouveau. Le but de la filière française qui est en train de se structurer, c'est justement de ne plus dépendre de l'étranger, notamment de l'Asie. Cela veut dire effectivement fabriquer notre masque, fabriquer notre propre matière première en France et pouvoir garantir à l'ensemble de notre écosystème, les médicaux d'abord, évidemment, mais également les collectivités et les entreprises, la qualité de l'approvisionnement et les prix.

Vous annoncez que vous êtes particulièrement attentif à l'aspect social et environnemental de votre production.

On destine un certain nombre de nos postes à des personnes soit en situation de handicap, sont en situation d'inclusion. Et puis, la partie environnementale, est assez importante pour nous. Sur notre chaîne de production par exemple, on a une récupération automatique de l'ensemble de nos chutes qui sont recyclées, avec toutes nos boîtes en carton, on fait du recyclé et nous n'utilisons pas de plastique.

Il ne manque plus qu'à recycler des masques.

On travaille sur le projet de recyclage de masques. On espère que ça va aboutir d'ici quelques mois et qu'on aura effectivement une solution possible pour éviter ces déchets qui nous perturbent un peu quand même.