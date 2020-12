Nouvelle éco : quand le covid fait exploser les ventes de jeux de société

Confiné ou non, le gérant de la boutique Ultrajeux, situé dans le 11e arrondissement de Paris se frotte les mains, et pour cause : depuis le début de la pandémie, les ventes de boîtes de jeu de société s'envolent, au point d'avoir pu embaucher 5 employés. Le gérant, Jean-Christophe Taisne, l'explique par deux raisons : les gens confinés chez eux ont redécouvert les jeux de société mais aussi les commerces de leur quartier, comme sa boutique.

Rebattre les cartes du fun

Que ce soit par internet ou dans les rayons - désormais réouverts- le succès est au rendez-vous depuis le mois de février. Le jeu de société enregistre une progression de ses ventes de 10% par an depuis "quelques années", et le coronavirus a eu un effet non négligeable : "C'est une aubaine, avec les nouvelles gammes de jeux qui sont sorties ces dernières années, les français s'y retrouvent. Les gens ont eu envie de racheter des jeux de société avant chaque confinement."

Il y a eu des queues interminables dans la rue avant de se reconfiner, c'est un peu énorme ce qu'il se passe aujourd'hui. - Jean-Christophe Taisne d'Ultrajeux

Vous pouvez retrouver l'interview de Jean-Christophe Taisne ici.

Des anti-Amazon de plus en plus nombreux

Jean-Christophe constate aussi qu'il existe désormais une envie de ses clients de revenir acheter dans les commerces de proximité : "Moi j'ai des clients qui me disent qu'ils refusent d'acheter chez Amazon par conviction." Selon lui, certains redécouvrent la qualité de service et le conseil "ce que ne proposent pas des sites comme Amazon".

Si pour lui les affaires vont bien, il veut tout de même mettre en garde sur la situation plus précaire d'autres vendeurs de jeux :

"Certains sont en grande difficulté, alors s'il-vous-plait, achetez près de chez vous !"

Vers quel jeu se tourner ?

Si vous n'avez pas encore passé la porte d'une des 300 boutiques spécialisées en France, Eric Oger du magasin Starplayer a quelques recommandations :

Dans Pandemic, vous jouez des scientifiques, des membres du gouvernement et vous devez... empêcher la propagation d'un virus ! - Eric Oger, du magasin parisien Starplayer

Ici tout le monde joue en collaboration pour remporter la partie. Pour jouer avec les enfants, sa préférence va à Zombie Kids Evolution : "Chaque enfant joue un petit personnage et pourra au fur et à mesure lu rajouter une bicyclette, un sabre-laser... on n'est pas dans le scabreux, et à partir de 6 ans, ça peut-être pas mal".