Nouvelle Eco : Quand les coiffeurs se font des cheveux blancs ...

Activité non-essentielle durant les premiers et seconds confinement ( à voir pour le prochain ??? ) et liés à des mesures sanitaires stricts depuis leur réouverture, les salons de coiffures se demandent de quoi demain sera fait.

La 1ere incertitude qui pèse dans les salons porte déjà sur leur ouverture : Pourrez vous vous faire couper les cheveux cette fois si le gouvernement met en place un confinement serré ? Impossible de le savoir du coup, les clientes ( et les clients ) se sont pressés ces derniers jours pour faire des couleurs, des brushing, des mèches etc, etc ... Dans son salon de Furiani, Jean Laurent Allegrini constate d'ailleurs que l'effet " rumeur " est bien réel.

" Le pire pour moi, c'est d'être confinée chez moi avec des racines et des cheveux blancs. Je l'avais très mal vécu en mars dernier "

Piégée avec une " espèce de coupe déprimante " en mars dernier, cette cliente qui patiente sur son fauteuil scrupuleusement désinfecté pianote sur son téléphone avec ses mèches de cheveux consciencieusement emmitouflées dans du papier aluminium. Elle ne se fera pas avoir deux fois, c'est promis.

Coté professionnel du ciseau, en attendant un éventuel confinement, le ''simple''' couvre-feu ne facilite déjà pas la tache. Les coiffeurs doivent jongler avec un temps d'intervention difficilement compressible et une forte demande concentrée dans un temps plus court. Dernier rendez vous 17h30 pour une simple coupe. 15h30 pour une couleur ... Impossible de faire mieux en ces temps où l'incertitude est la règle. Seule certitude, depuis le début de la crise sanitaire et l'instauration du couvre-feu, le chiffre d'affaire des salons à baissé de 20 %. Les coiffeurs n'ont pas fini de se faire des cheveux blancs ....