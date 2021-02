Nouvelle éco : quand Pôle Emploi recrute en Mayenne avec sa méthode par simulation

Burger King poursuit ses recrutements ce mardi 9 février en Mayenne en partenariat avec Pôle Emploi et sa méthode "MSR", un recrutement par simulation, qui fait ses preuves depuis près de 20 ans. On vous explique.

C'est une méthode développée depuis près de 20 ans par Pôle Emploi et qui va prendre de l'ampleur : la méthode de recrutement par simulation (MSR). Laurence Coiffard, Stéphanie Nupied et Virginie Lefeuvre forment le service MSR de Pôle Emploi dans le département. Une méthode qui s'applique pour des postes qui ne requièrent aucun diplôme spécifique.

Des tests qui fonctionnent par analogie

Le but ici est de cerner les "habilités" du candidat avec des sessions de mise en situation. Voir comment il réagit face à un client, en situation de "coup de feu" (rythme très intense en cuisine), ou bien face à une tâche minutieuse... "On peut jouer le rôle d'un client et aller vers le candidat, et à partir d'une grille d'évaluation dire si le candidat a la bonne habilité".

Avec la crise de la covid-19, les présentations de l'entreprises se sont faites à distance et les groupes de tests ont été réduits en nombre de candidats.

Des collaborations avec de grandes entreprises

Pour Burger King, Pôle Emploi a reçu au total 150 personnes pour les réunions d'informations. 78% dont les tests ont été concluants ont été recruté, en majorité des demandeurs d'emploi et des jeunes (à 80%). "Mais certains candidats qui ont les habilités ne souhaitent pas donner suite" explique Laurence Coiffard. D'autre recrutements du type ont eu lieu pour l'enseigne Grand Frais en Mayenne, mais aussi en maroquinerie. "Là, il fallait évaluer l'habileté des candidats. C'est une compétence que l'on a, ou que l'on n'a pas...