Nouvelle Eco : reprise des réservations pour les voyages chez "Augustin de Chassy, voyages à moto"

C'est une entreprise de voyage qui s'est adaptée à l'épidémie de coronavirus. Augustin et Julie de Chassy organisent depuis une dizaine d'années des voyages à moto. Ils sont installés à Plaisance. Après une année marquée par la crise sanitaire, ils ont rouvert les réservations de voyages entre avril et novembre. "Nous avons beaucoup de demandes, se félicite Augustin de Chassy. C'est fabuleux puisque l'année dernière la Covid-19 a stoppé toutes les demandes. La réaction est un peu l'inverse cette année. Les gens ont tellement envie de voyages qu'ils se ruent sur les réservations."

"Les gens ont une envie très forte d'évasion"

Le niveau de réservation est même exceptionnel. "C'est à peu près 4 où 5 fois plus par rapport à ce que l'on a pu connaitre sur de bonnes années" ajoute-t-il. Si la demande est là, c'est que selon lui, les gens ont une envie très forte d'évasion. "Je pense que depuis un an, on accepte que la situation évolue sans qu'on puisse la maîtriser. Désormais, les gens préfèrent réserver, ça les fait rêver tout de suite. Et ils acceptent que le voyage soit à nouveau décalé."

Avec la crise sanitaire, Augustin et Julie de Chassy ont dû néanmoins se réadapter. "L'année 2020 nous a poussé à être créatif. Face à l’impossibilité de partir à l'étranger, nous avons mis en place une série : les petits tours de France sous un format quatre jours et trois nuits." En revanche, il rouvre pour 2021 les voyages à l'étranger mais garde la formule française et l'élargie même.