Nouvelle Eco : Réseau Entreprendre Mayenne

L'association Réseau Entreprendre Mayenne, ce sont près de 80 chefs d'entreprise du département, qui regroupent leurs compétences et leur expérience, pour venir en aide à des créateurs ou des repreneurs d'entreprise mayennais. Leur volonté, participer à la création d'emploi. Leur vocation, faire émerger de nouvelles entreprises et aider leurs responsables dans leur démarche.

"Quand on est chef d'entreprise, parfois, on se sent seul"

Chaque nouvel arrivant est soutenu par un parrain ou une marraine, en l'occurrence, un chef d'entreprise déjà expérimenté. Mais avant cela, pour que le projet d'entreprise soit considéré, il y a des étapes à franchir. Le projet est évalué par les professionnels de la création et les experts techniques, commerciaux et financiers. Lorsque le projet est solide, une aide financière est accordée, un prêt d'honneur sans intérêt et sans caution personnelle. Et durant les deux premières années d'activité, un accompagnement personnalisé est proposé.

Pour Aurélie Godin qui a rejoint le réseau, il y a trois ans, " parfois, quand on est chef d'entreprise, on se sent seul. _Il est important de recevoir les conseils d'autres chefs d'entreprise et de pouvoir échange_r".

