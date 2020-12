Nouvelle éco : retour en force de la salopette made in Poitou

Le confinement a permis d'accélérer les choses. C'est en tous cas ce que retiendra Elodie la couturière de l'enseigne "tailleur-couturière" installée à Couhé. Avec son collègue Robert, ils ont su répondre à des demandes parfois originales pour relancer cette activité " la salopette c'est quelque chose que l'on portait moins, plus connoté bleu de travail, on a donc voulu moderniser l'image et en faire quelque chose de plus dynamique, on a fait des salopettes de chasse pour des demandes très particulières avec des tissus techniques fluos, mais aussi une salopette pour un danseur de tango un peu chic dans un tissu de costume."

Madame et Monsieur - ES

Des casquettes pour les jeunes

Il y a donc la salopette qui revient au goût du jour, mais aussi le chapeau. Et là encore il a fallu répondre à une demande bien particulière d'un équipage de chasse à courre " Il fallait assortir les chapeaux aux culottes et aux redingotes, on les a posés dans la vitrine en attendant que nos clients viennent les chercher, et du coup ça a attiré l'œil et on a eu de nouvelle demandes, d'ailleurs on lance des petits bérets pour les dames et on va répondre à une attente concernant des casquettes pour les jeunes, style base-ball".