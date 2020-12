Nouvelle éco : Ryanair installe deux avions à l'aéroport de Paris Beauvais

La Nouvelle éco vous parle d'un secteur en crise et pourtant... le secteur aérien continue de faire confiance à l'aéroport de Beauvais Tillé (Oise)! La compagnie Ryanair va ainsi ouvrir une nouvelle base avec deux avions. Trois étaient prévus dans le projet initial. La compagnie aérienne va désormais avoir deux avions en permanence dès ce jeudi 3 décembre 2020, qui partiront et arriveront à l'aéroport de Beauvais-Tillé.

Renommé aussi aéroport de Paris Beauvais, c'est non seulement le pôle aérien de la Picardie, mais aussi si l'on peut dire le troisième aéroport parisien (après Roissy et Orly et avant le Bourget). C'est de là que part la plupart des vols low costs. C'est donc un aéroport stratégique, important pour la compagnie aérienne Ryanair. Et malgré la crise que traverse le secteur aérien, Ryanair mise sur cette nouvelle base. La Picardie et Paris seront ainsi reliées à 13 pays européens.

La responsable communication de Ryanair, Hélène Bégasse, répond aux questions de Marine Chailloux pour France Bleu Picardie :

FB Picardie : Que signifie ouvrir une nouvelle base dans un aéroport?

Héléne Bégasse (Ryanair) : Ryanair ouvre une base à l'aéroport de Paris Beauvais. Ça signifie qu'à partir du 3 décembre, deux avions Ryanair vont être basés en permanence à l'aéroport. Cela va permettre à Ryanair de proposer une offre plus complète aux clients et aux visiteurs de Beauvais avec plus de 150 vols hebdomadaires et 32 lignes dont deux nouveautés vers Paphos et Manchester. Le lancement de cette base va permettre à Ryanair de relier l'Oise et Paris, à encore plus de destinations sur notre _réseau de 240 aéroports, ce qui va permettre aux habitants de Beauvais d'avoir accès à un réseau plus large avec d'éventuelles nouvelles destinations au soleil pour l'été 2021_, ce qui n'aurait pas été possible avant le lancement de la base.

FB Picardie : Avec cette base, combien de nouveaux emplois espérez-vous créer?

H.B. : L'ouverture d'une base à un effet multiplicateur positif puisque nous avons annoncé que 2300 emplois directs ou indirects seront créés à Beauvais à partir de décembre. Il peut s'agir de personnels navigants, d'assistance au sol _mais aussi d'_emplois dans les industries du service et du tourisme à Beauvais et dans l'Oise.

FB Picardie : Vous êtes partenaire historique de l'aéroport de Beauvais, mais le secteur aérien se porte très mal, alors pourquoi investir maintenant, n'est-ce pas un peu risqué?

H.B. : Nous avons travaillé sans relâche avec l’équipe de l'aéroport de Beauvais pour mettre en place cette base à l'hiver 2020 en ces temps difficile pour les industries du tourisme et de l'aviation. Nous sommes convaincus que cet investissement à long terme avec Paris Beauvais, qui continue à travailler pour proposer des opérations efficaces et des redevances aéroportuaires compétitives va permettre d'augmenter le trafic et de créer de nouvelles lignes sur la quatrième base française, Ryanair.

FB Picardie : Combien y aura-t-il de passagers supplémentaires?

H.B. : Nous avons démarré à Beauvais en 1997 avec seulement 80 000 passagers par an pour atteindre en 2019 quatre millions de passagers. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec l'aéroport de Paris Beauvais et il ne fait aucun doute que nous ajouterons à Beauvais de nouveaux appareils au cours des prochaines années.