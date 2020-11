Nouvelle ECO : Sandrine Marchand, Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?

Vous avez lancé " Qu'est-ce qu'on mange ce soir" fin janvier à Sens. Un mois et demi après le premier confinement ça a bien fonctionné, est-ce que a bien tenu ?

Oui, ça a bien tenu mais si c'est à un degré moindre. Cela a baissé de 20 à 30 %. Mais on a réussi à toucher pas mal de monde. Les clients reviennent assez régulièrement, une à deux fois par mois. On a gardé un bon rythme.

Un deuxième confinement cela va fait revenir des clients ?

Oui totalement , ça donne du sens à ce que nous avons mis en place . Nous sommes avec quarante commandes chaque vendredi.

Vous envisagez de vous développer davantage ? Comment ?

Je n'ai pas les moyens techniques de me développer parce que j'ai une autre activité à côté. Mon but c'est d'ailleurs de quitter cette activité sur Paris et de développer "Qu'est-ce qu'on mange ce soir". On est passé de une à deux livraisons par semaine, le mercredi et le vendredi. Nous avons plus de clients à Sens, nous devons chercher la clientèle des franciliens. Nous allons informer et tracter devant la gare de Sens.

Comment expliquez-vous cet engouement pour la consommation de produits locaux ?

Il y a un retour "à l'essentiel" et à plus de goût.

