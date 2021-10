Nouvelle Eco - Sape Lab, un atelier qui offre une seconde vie aux vêtements à Limoges

Offrir une nouvelle vie à nos vieux vêtements, c'est la mission que s'est donnée l'association limougeaude "Décrochez-moi ça !" en créant un Sape Lab. Il doit s'installer l'été prochain dans le Batiment 25, un tiers-lieu en cours d'aménagement dans l'ancienne caserne Marceau, à Limoges. En attendant, des ateliers Sape Lab sont régulièrement organisés dans d'autres tiers-lieu ou dans des centres commerciaux. Une démarche que nous détaille Sandra Le Berre, la présidente de l'association.

Tout a commencé par des vide-dressing et des trocs de vêtements, mais l'association a rapidement voulu aller plus loin en créant ce Sape Lab, qui répond aussi à une démarche écologiste. "On est assez effarés par le gaspillage textile autour de nous et nous nous sommes aperçus du nombre assez conséquent de structures artisans qui travaillent le réemploi textile sur la région limougeaude." Les membres de l'association ont ainsi commencé à remettre en valeur ou au goût du jour "des vêtements qui dorment un petit peu dans les placards." De fil en aiguille, les artisans se sont ainsi mis à créer des pièces uniques.

L'idée est aussi de montrer que l'économie circulaire est une vraie économie.

Le Sape Lab récupère volontiers des vêtements dont les particuliers ne veulent plus. Ils servent de matériel de base pour les futures créations. Les artisans peuvent aussi retravailler un vêtement à la demande. "Un exemple qu'on voit souvent, c'est le sweat-shirt fétiche d'une jeune personne, qu'on nous amène pour être sérigraphié, pour rajouter des boutons ou faire une peinture.

Une transformation qui n'est pas gratuite. "L'idée est aussi de montrer que l'économie circulaire est une vraie économie, c'est une valeur ajoutée. Derrière, il y a des compétences, des savoir-faire." Le Sape Lab s'efforce toutefois de pratiquer des prix raisonnables, "puisqu'on sait que par les temps qui courent, les bourses sont assez restreintes" précise Sandra Le Berre.

Un concept porté par les confinements

Pour la présidente de l'association "Décrochez-moi ça !" les différents confinements ont été importants dans l'essor du concept. "Les gens se sont vraiment intéressés à comment on fait les choses, ont essayé de faire par eux mêmes et bien évidemment rencontré leurs limites." C'est là qu'intervient le Sape Lab, pour leurs proposer des compétences et des artisans qui les aident dans leurs projets de revalorisation textile. [00:02:10][25.5]

Tout ce qui n'est pas valorisé doit être valorisable

Les membres du Sape Lab ne comptent pas en rester là, puisqu'ils réfléchissent à créer des événements dans les entreprises, dans le cadre d'ateliers de cohésion par exemple. L'association veut aussi s'attaquer à d'autres matériaux que le textile. "On est actuellement en train de travailler sur des papiers kraft à revaloriser et des déchets industriels comme des fibres de plastique. Tout ce qui n'est pas valorisé doit être valorisables et c'est notre terrain de jeu." Sandra le Berre et ses compères ne s'interdisent rien.