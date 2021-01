Nouvelle éco : sept start-ups bretonnes au CES de Las Vegas, le salon mondial des nouvelles technologies

La Bretagne est bien représentée une fois encore cette année au plus grand salon mondial des nouvelles technologies. Le CES de Las Vegas débute ce mardi 12 janvier. Une édition virtuelle à laquelle participent sept start-ups bretonnes.

Chaque année, les meilleures innovations mondiales y sont présentées et la Bretagne ne manque jamais ce rendez-vous. Le Consumer Electronics Show de Las Vegas débute ce mardi 12 janvier. Il s'agit d'une édition virtuelle du CES en raison des conditions sanitaires. Sept starts-ups bretonnes se sont inscrites pour cette édition 2021. Objectif : se faire connaitre et décrocher de nouveaux marchés à l'international.

Feelou, le médaillon GPS pour chat

Feelou, le médaillon GPS pour chat conçu par Ubiscale - Photo fournie par Ubiscale

La start up Ubiscale, installée à Cesson Sevigné près de Rennes présente Feelou. Une application qui va intéresser tous les amoureux des chats. Il s’agit d’un petit médaillon équipé d’un GPS. Un petit objet de 10 grammes à peine qui se glisse dans le collier de l’animal et qui vous permet de suivre toutes ces activités. "Grace à l'application, vous pouvez suivre tout ce que fait votre animal, ses balades chez le voisin, ses temps de repos" explique Samuel Rychewaert, le co-fondateur et dirigeant d'Ubiscale.

Le système GPS peut vous permettre de retrouver votre animal préféré s'il s'est égaré.

L'application fonctionne sans abonnement "un vrai plus pour notre produit" estime le co-fondateur. Déjà pré-vendus à plus de 400 exemplaires, Feelou, fabriqué intégralement dans l'Ouest de la France, sera mis sur le marché au printemps. "Sur le salon CES, nous cherchons à conquérir le marché américain notamment".

Blacknut, le Netflix du jeux vidéo

Blacknut, le Netflix du jeu vidéo dispose d'un catalogue de 400 jeux - Photo fournie par Blacknut

Le marché américain est déjà conquis par l’innovation présentée par Blacknut, la start-up installée près de Rennes. Blacknut, se présente comme le Netflix du jeu vidéo. Cette innovation bretonne propose des centaines de jeux en streaming. Il y a déjà plus de 100.000 utilisateurs dans le monde.

95% du chiffre d'affaires de l'entreprise bretonne est réalisé à l'international. Blacknut est l'un des leaders de fournisseur de cloud gaming, cette technologie qui permet de jouer à des jeux vidéo en streaming via internet sur n'importe quel écran. Avec la technologie de la 5 G, le marché potentiel est énorme "Au CES, nous recherchons des partenaires de distribution, des opérateurs, comme Samsung ou d'autres grands groupes" explique le dirigeant Olivier Avaro. En plein développement, Blacknut qui compte déjà une trentaine de salariés a prévu de doubler ses effectifs dans les prochains mois.