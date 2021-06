Nouvelle éco : "Shop Rochefort", une vitrine en ligne pour les petites boutiques

Acheter sur Internet, pour relancer le commerce au centre-ville. Le concept peut sembler contradictoire, et c'est pourtant celui de Shop Rochefort. Une plateforme en ligne créée il y a deux mois par le Groupe Ameo, spécialisé dans le conseil aux entreprises. Le site compte pour le moment treize boutiques.

En apparence, Shop Rochefort fonctionne comme les plateformes classiques d'e-commerce type Amazon ou Cdiscount. Les articles sont mélangés et non répertoriés en fonction des magasins. Le client peut ainsi se fournir auprès de plusieurs fournisseurs dans une même commande. En revanche, impossible de se faire livrer. “C’est pour ne pas dénaturer les petits commerces”, prévient Paul Taveau, étudiant et membre du projet.

Cette particularité permet selon lui aux petits commerce d’exister sur Internet, sans pour autant perdre leur clientèle physique. “C’est important de ne pas perdre le conseil du vendeur” cite par exemple Paul Taveau.

Pas de livraison donc, "pour l'instant", ajoute tout de même l'étudiant. Qui sait si la plateforme n’ajoutera pas des services supplémentaires en cas de succès.

Actuellement, l'inscription est gratuite pour les commerçants. Le site se rémunère en prenant une commission sur chaque vente, ainsi qu’avec la publicité. Selon Paul Taveau, le projet ne fait que commencer. Le groupe Ameo envisage de créer un site similaire à La Rochelle.