Nouvelle éco : devenir surveillant aquatique avec une formation inédite pour les demandeurs d'emploi

En Île-de-France comme sur tout le territoire français, le développement des centres aquatiques nouvelle génération entraîne une pénurie de maîtres-nageurs. Surveillants aquatiques et éducateurs manquent également à l'appel. Alors qu'en France plusieurs milliers de postes sont à pourvoir, l'entreprise Récréa, gestionnaire d'une centaine de centres aquatiques en France, se lance dans le recrutement et la formation de 55 demandeurs d'emploi. Dans la région, 15 postes sont à pouvoir.

"On a un besoin important en recrutement d'éducateurs, puisqu'on en recrute dans notre entreprise, en France, entre 100 et 150 par an. Ensuite, actuellement on a une pénurie d'éducateurs en France. Les deux nous poussent à aller sur le terrain de la formation" explique François-Régis Deschamps, directeur des ressources humaines de Récréa.

"Nos établissements sont pour la quasi-totalité fermés. On espère que d'ici quelques semaines, les établissements pourront rouvrir. Notre projet de formation, il est pour le long terme. Un jeune que l'on va commencer à former à partir du mois d'avril sortira de la formation avant l'été. S'ils veulent suite devenir éducateurs, la formation dure un an : donc c'est dès maintenant que l'on doit se préoccuper du sujet", explique le directeur des ressources humaines de Récréa.

De nombreux besoins sur les années à venir

"Ce sont des secteurs qui recrutent, qui en plus proposent une très belle mission de service public", insiste François-Régis Deschamps. "C'est une formation courte, accessible, qui débouche sur de l'emploi, donc c'est ça qui est intéressant."

Récréa vise le recrutement de 15 personnes sur la région Île-de-France. "Sur l'Ile-de-France il y a beaucoup d'établissements, il y a beaucoup de nouvelles piscines, dont une très emblématique, le centre aquatique olympique qui ouvrira en 2024. Il y aura là aussi un vrai enjeu de formation. Notre projet, s'il fonctionne, on souhaite le renouveler", poursuit François-Régis Deschamps.

Bonne nouvelle, c'est ouvert à tous les demandeurs d'emploi. "Il n'y a pas de prérequis particuliers, à part celui de savoir nager", précise tout de même François-Régis Deschamps.