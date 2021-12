Nouvelle éco : Sodiaal reprend le contrôle de Yoplait et des 380 emplois sarthois

C'est un employeur important sur le bassin manceau : 380 personnes travaillent pour l'usine de Yoplait au Mans, l'un des trois sites français du groupe. Un groupe qui repasse sous giron français puisque la coopérative Sodiaal a finalisé lundi 29 novembre la prise de contrôle de Yoplait. Un retour aux sources explique Jean-Pierre Faucon, le directeur régional de Sodiaal : "Yoplait a été créé par nos parents, producteurs de lait et éleveurs laitiers dans cette zone, la Sarthe et la Mayenne, en 1965." La coopérative a négocié avec le groupe américain General Mills pour reprendre le contrôle des filiales Yoplait.

Quel sera l'impact pour les employés sarthois ? "Il n'y aura pas d'impact social sur le site du Mans. _C'est extrêmement important de rassurer les 380 employés_. Sodiaal est une coopérative laitière qui est attachée à son territoire et donc, évidemment, tout sera mis en œuvre pour poursuivre les conditions qu'ils avaient au préalable. Elles n'ont pas été modifiés". La coopérative explique que cette prise de contrôle s'inscrit dans une stratégie de recherche de la valorisation : "Lorsqu'on est en France, est plus difficile de batailler par rapport à des pays qui n'ont pas les mêmes conditions sociales ou même environnementales que nous. On ne pourra se démarquer que par des produits de plus haute qualité" détaille Jean-Pierre Faucon.

Cette prise de contrôle pourrait se traduire par une augmentation de rémunération des éleveurs, "Cela va être tout l'enjeu, notre modèle coopératif est ainsi fait. La valeur que l'on créera, on la redistribuera" assure le directeur régional de Sodiaal tout en ajoutant : "_On débattra avec nos adhérents pour savoir comment est ce que l'on doit encore améliorer Yoplait_, mais il est sûr que cela passera par la qualité, et par l'origine France, qui parle au consommateur." Aujourd'hui, le site Yoplait du Mans est approvisionné en lait par 200 exploitations, toutes situées en Sarthe, en Mayenne et en Maine-et-Loire.