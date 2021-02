Nouvelle éco : Sophie la girafe, fabriquée en Haute-Savoie, fête ses 60 ans

Sophie la girafe fête ses 60 ans en 2021. L'entreprise Vulli, basée à Rumilly (Haute-Savoie), qui la produit, compte sur cette occasion pour continuer les ventes. Car l'année 2020 s'est plutôt bien déroulée, même avec la crise du coronavirus. Quelques surprises sont même prévues pour l'anniversaire, le 25 mai. Sophie Arnaud est la directrice adjointe de Vulli.

France Bleu Pays de Savoie - 60 ans ça se fête, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'occasion ?

Stéphanie Arnaud - Nous invitons tous nos fans à choisir la robe de Sophie la girafe qu'elle portera pour ses 60 ans cette année. L'internaute peut choisir entre 12 motifs différents et 5 couleurs par motif. Il le vote et le valide sur sophielagirafe.fr. Et ensuite le 15 février nous aurons un jury qui choisira, parmi les 5 modèles qui auront été le plus créés, la version de Sophie la girafe qui sera lancée en production pour se retrouver en magasin à partir du 1er septembre, en simultané dans le monde entier, et ce jusqu'au 31 décembre.

Parce que vous vendez beaucoup à l'étranger ?

Oui, on vend beaucoup de girafes à l'étranger, dans plus de 85 pays. Notre chiffre d'affaires à l'export représente 45 % de notre activité.

Il y a d'autres événements de prévus pour cet anniversaire ?

Une autre opération qui va durer aussi toute l'année et qui nous tient particulièrement à coeur. Elle s'appelle "Sauvons les girafes". L'espèce girafe est en voie d'extinction. On constate une baisse de plus de 30 % de la population des girafes depuis 30 ans. On s'engage donc pendant toute l'année à accompagner une association qui s'appelle la "Girafe Conservation Fundation" pour aider à sauvegarder l'espèce.

Économiquement comment ça va pour vous aujourd'hui ? Le coronavirus ne vous touche pas trop ?

On a fait une année 2020 plutôt bonne en progression par rapport à 2019. Nous avons eu de la chance de ne pas être trop affectés par le virus. Nous pensons que le marché du jouet est résiliant. Les magasins ont été fermés donc on a été affectés pendant des périodes de confinement, et notamment pendant le premier avec une baisse importante, mais très vite récupérée ensuite parce que les parents ont remercié leurs enfants de les avoir laisser travailler, puis avec Noël où ils les ont gâté. Donc l'entreprise a fait une bonne année 2020 et on espère que 2021 sera encore meilleure avec les 60 ans de Sophie la girafe.