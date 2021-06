La nouvelle éco : un Souk ouvre en centre-ville de Reims

De l'extérieur, les passants peuvent croire à un concept store branché plus qu'à un souk. Il faut passer la porte pour sentir l'odeur de l'ambre, diffusée dans toute la boutique et distinguer les bijoux en métaux alignés sur les étagères, les plats à tajine ou les instruments de musique.

Mon Souk propose près de 170 produits différents - Mon souk

Ici chaque objet a une histoire et Nabil Faher, le créateur du magasin est fier de la conter aux clients. "Prenons cette théière par exemple. Elle vient du nord du Maroc, produite entre Fès et Meknès. Si vous regardez à l'intérieur, vous verrez les sigles de l'artisan qui l'a fabriquée."

Pas de produits industriels, pas d'intermédiaires

Les quelque 170 produits en vente dans ce magasins ont tous été choisis avec soin par Nabil Faher : "Nous fonctionnons sans intermédiaires. Pendant plusieurs mois j'ai sourcé tous les artisans et les producteurs. J'en ai une trentaine aujourd'hui. Le point le plus important pour nous, c'est le fait main, insiste le gérant. Nous ne voulons pas d'industriel, chaque produit est unique."

Les marchandises passent donc directement du Maroc, à la place d'Erlon. Ce circuit court permet d'éviter les mauvaises surprises lors du passage en caisse. "Le ticket moyen est aux alentours de 15-20 euros", assure Nabil Faher, pour qui il était nécessaire de proposer des prix pour toutes les bourses. "Je voudrais vraiment démocratiser l'artisanat marocain", insiste-t-il.

"Ces artisans ne vendent plus rien"

Et pour cause : natif de Marrakech, Nabil Faher a grandit "dans les rues où cet artisanat se produit, se vend. Je connais ces artisans depuis tout jeune et l'idée c'est aussi de pouvoir leur venir en aide. Aujourd'hui ces producteurs ne vendent plus rien car il n'y a plus de touristes."

Pour aider ces artisans, Nabil Faher assure pratiquer un prix juste : "On pratique des marges responsables, c'est-à-dire qu'on paye nos producteurs un peu plus cher que la moyenne du marché. Par exemple, on achète les grands tapis entre 400 et 500 euros et on les revend 650 euros."

Nabil Faher espère que son Souk rémois ne sera qu'une étape et compte ouvrir d'autres magasins prochainement.

Info pratique : Mon souk est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 20h et à partir de 14h le dimanche.

