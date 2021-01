Nouvelle éco : Staycation "a multiplié par trois les réservations dans nos hôtels partenaires"

Les vacances de Noël sont terminées et voilà que nous voulons déjà repartir s'évader. En ce lundi de rentrée 2021, que diriez-vous de partir en week-end sur un coup de tête... à quelques kilomètres de chez vous ? C'est le concept proposer par Staycation, une plateforme en ligne proposant des séjours de 24 heures dans des hôtels de luxe à prix bradés. Mathieu Ecollan, cofondateur de Staycation est l'invité de La Nouvelle Éco.

FBP : Pourriez-vous nous présenter le concept de Staycation ?

L'idée c'est de profiter d'hôtels quatre, cinq étoiles avec piscines, champagne et petit-déjeuner. Pour cela, il faut s'inscrire sur notre site, chaque mercredi à 9 heures pour voir les offres disponibles pour les week-ends à venir. Toutes les expériences sont à moins d'une heure de chez vous. Vous pouvez passer 24 heures un peu magique dans un hôtel de luxe, près de chez vous, à partir de 79 euros pour deux personnes.

FBP : Concrètement, qu'est-ce que l'on pourra faire le week-end prochain ?

Un hôtel cinq étoiles avec une piscine privatisée pendant une heure rien que pour deux avec un service de champagne. Vous avez une chambre avec une super vue, une baignoire XXL avec un bain moussant et des bougies. Et le lendemain, un immense petit-déjeuner avant de revenir à la vie quotidienne. Pour cette offre, on est aux alentours de 180 euros pour deux.

FBP : Nous avons besoins de ces expériences insolites ?

On ne peut plus partir très loin avec le contexte actuel. L'offre de divertissement s'est restreinte notamment avec le couvre-feu. Cela vous permet de vous changer les idées dans une période difficile.

FBP : Ces offres bradées peuvent aider les hôteliers dans ce contexte particulier ?

Staycation a été crée car on s'est rendu compte qu'une chambre sur quatre était inoccupée dans les hôtels. C'est une période très compliquée pour tout le secteur de l’hôtellerie avec très peu de touristes, peu de voyageurs professionnels. On a multiplié par trois les réservations dans nos hôtels partenaires. On a une communauté d'environ 800.000 utilisateurs et 300 hôtels partenaires. La clientèle locale est devenue le premier client de ses hôtels en ce moment. Pour 2021, on espère que ce sera un vrai levier de croissance pour passer ce cap.