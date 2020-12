Nouvelle éco : Temporis, le réseau d’intérim franchisé basé à Toulouse qui résiste à la crise

Créé par Laurence Pottier Caudron en 2000, Temporis est le premier réseau national de travail temporaire et de recrutement en franchise. Basé à Toulouse, c’est un réseau original sur le marché de l’emploi car son développement est à 100 % franchisé. Temporis compte aujourd’hui près de 175 agences franchisées. Intérim, formation, CDI : les agences d’emploi Temporis offrent des solutions à tous leurs clients, entreprises comme intérimaires.

10% de mieux que le marché

Laurence Pottier Caudron revient sur les chiffres de cette année 2020 si particulière. _"Pour l’ensemble du territoire, le marché depuis le début de l’année de janvier à octobre est à moins 25%. En Occitanie ont est à moins 22,5%. Et la particularité de notre réseau, c’est que nous sommes seulement à moins 13 %. On a un décalage de 10% de mieux que le marché." _Et clairement cette résistance s’explique grâce aux franchisés. "Les franchises sont des chefs d’entreprises très ancrés sur le territoire, ça fait qu’ils ont une proximité, une excellente connaissance du marché. Et ils sont _restés très proches de leurs clients au profit de leurs clients intérimaires_. Ce sont des patrons très impliqués et en plus notre groupe a mis des moyens de communication très forts pour les accompagner."

Agro-alimentaire, logistique, informatique

Et Laurence Pottier Caudron revient sur les secteurs qui ont résisté. "Le plus fortement impacté c’est l’industrie avec surtout l’aéro et le l’automobile. En revanche, tous ceux qui travaillent avec l’agro-alimentaire s’en sont plutôt bien sorti. Et en ce moment, les secteurs qui sont porteurs : le numérique l’informatique avec le télétravail et la logistique car le digital a pris un essor important." Mais la fondatrice de Temporis insiste : "Quand on est franchisé Temporis, on est plus résilient parce qu’on travaille avec tous les secteurs sur un territoire."