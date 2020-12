Mettre en lien plus facilement les créatrices d'entreprises dans toute la Bourgogne-Franche-Comté : c'est le but de la collaboration entre la région et l'appli mobile There She Goes. Lancée fin novembre, elle vise à soutenir l'entrepreneuriat féminin localement.

La nouvelle éco: l'appli There She Goes et la Région veulent soutenir les entrepreneuses de Bourgogne

Aider les créatrices d'entreprises à se lancer et à se mettre en lien avec les réseaux d'entrepreneuriat féminin : c'est l'objectif de l'application mobile There She Goes, créée par Claire Passy. Basée aux Pays-Bas, elle collabore depuis fin novembre avec des responsables de la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes de Bourgogne-Franche-Comté pour renforcer l'efficacité de ces réseaux localement.

Quel est l'objectif de cette application ?

Elle sert à _regrouper des réseaux professionnels féminins, leurs communautés et leurs événements_. C'est gratuit et ça permet de voir les réseaux qui sont autour de vous et communiquer directement avec leurs membres. Cette application est connectée avec un tableau de bord mis à disposition de ces réseaux qui peuvent mieux gérer leur communauté.

Quel est l'intérêt de la collaboration avec la Région ?

C'est une initiative qui a été créée par Laurence Guillet de la direction régionale aux droits des femmes pour soutenir les femmes entrepreneures. Il y a _beaucoup d'associations dans la région qui travaillent en ce sens_. Ces réseaux sont complémentaires, c'est intéressant de les réunir sur une seule plateforme, de façon à ce qu'on les trouve plus facilement et qu'on puisse communiquer plus facilement. Cela permet aussi que chaque réseau professionnel ait les outils technologiques nécessaires pour mieux gérer sa communauté et gagner en visibilité.

Quels sont les freins pour accéder à ces réseaux professionnels aujourd'hui ?

Déjà, il faut savoir qu'ils existent. Il faut aussi trouver le réseau professionnel qui nous correspond. On a beaucoup de freins dans l'entrepreneuriat. Trouver ces réseaux sur There She Goes, c'est une première chose pour la Région, on en intègre davantage peu à peu.

En pleine pandémie, c'est indispensable d'avoir ces outils numériques ?

Oui. Les femmes sont particulièrement touchées par cette pandémie, que ce soit d'un point de vue social ou économique. Les réseaux professionnels sont d'autant plus nécessaires. Leur donner les outils technologiques adaptés à leurs besoins, c'est une évidence. Il faut en même temps faciliter la connexion entre les membres d'une communauté, hors événements en présentiel, puisqu'ils n'ont plus lieu. L'outil technologique répond parfaitement à ce besoin.