La nouvelle éco : l'activité des agences de voyages de l'Yonne ne repart pas pour les fêtes de Noël

Alors que les déplacements sont de nouveau autorisés à partir de ce mardi en journée, en vue des fêtes de fin d'année, les agences de voyages dans l'Yonne ne voient pourtant pas les clients revenir. Les incertitudes pour les séjours à l'étranger et la fermeture des stations de ski pèsent lourds.

Les Icaunais vont peut-être rejoindre leurs proches pour les fêtes de fin d'année, avec l'autorisation des déplacements en journée dès ce mardi, mais les voyages ne sont visiblement pas à l'ordre du jour. Malgré le nouvel assouplissement des règles sanitaires, l'agence Alba Voyages à Auxerre, dont Claudine Boujat est responsable, ne parvient pas à faire décoller son activité pour la fin d'année.

Les réservations pour des séjours repartent-elles pour ces vacances ?

Pas du tout ! En général, à Noël, on vend des séjours pour des gens qui rentrent chez eux dans les DOM-TOM, en France un petit peu. Mais les vacances balnéaires, "soleil" qu'on vend d'ordinaire beaucoup, on n'a aucune demande même sur janvier ou février. On n'a pas du tout de réservation.

Il y a une hausse des séjours vers les DOM-TOM cette année : ça ne se ressent pas dans l'Yonne ?

On n'a pas eu de demandes, même pour La Réunion ou l'île Maurice qui marchent très bien d'ordinaire à Noël, _les gens sont réticents car il faut des tests Covid et c'est compliqué_. Les délais sont assez longs. Les gens ont une crainte de toutes ces démarches à faire, ils ont peur de se lancer. Il y a une envie de partir, mais ils attendent les derniers jours.

La fermeture des stations ski, ça a également un impact ?

Tout à fait ! Ca représente 15% de notre activité d'habitude à cette période. Les gens qui partent à la montagne en famille, c'est pour skier et s'évader. _Avec les remontées mécaniques bloquées, les réservations ne se font pas_. Si on ne peut pas aller au restaurant ou faire du ski, c'est compliqué !

Une fin d'année loupée... Comment envisagez-vous 2021 ?

C'est foutu pour la fin d'année oui. Pour l'an prochain, on a sorti notre brochure avec de nombreux voyages, en France comme à l'étranger, des journées spectacle ou à thème... _On espère après les fêtes qu'il y ait un rebond des envies d'évasion_. Mais si on est reconfiné en début d'année, ça va être une catastrophe.