Nouvelle éco : tout roule pour les professionnels du vélo des Pyrénées-Orientales

Une affluence record. Depuis plusieurs semaines les employés du magasin Véloland à Perpignan ont du travail par dessus la tête. "On doit faire face à une très forte affluence ces derniers temps" se réjouit Jean-Félix Arnasson, le directeur. "Ça avait déjà été le cas après le premier confinement, ça se confirme après le deuxième". C'est un fait : la crise du Covid-19 entrainé une augmentation sensible des trajets à vélos partout en France. "C'est vrai : la période permet aux magasins de cycles de très bien fonctionner. On sent vraiment que les clients ont besoin d'air pur et se disent que le vélo est un bon moyen de se déplacer et de faire du sport en même temps".

A tel point que le nombre de vélos au pied du sapin le soir du 24 décembre sera bien plus important que l'an passé. "La demande est très forte : les gens ont vraiment envie de s'offrir des vélos" confirme Jean-Félix Arnassan. Et dans ce domaine ce sont les vélos électriques qui ont plus que jamais la côte. "Une très grande partie des clients qui viennent nous voir aujourd'hui nous demandent de l'assistance électrique souvent plus pour les loisirs que pour leurs déplacements quotidiens mais le département et la ville de Perpignan ont de gros projets en matière de pistes cyclables. Cela permettra sans doute à beaucoup de laisser la voiture au garage et de préférer le vélo".