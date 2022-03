Nouvelle Eco - Très sollicitée durant les confinements, la plateforme Shop in Limoges est en perte de vitesse

La vente en ligne a encore explosé en France l'an dernier. Une croissance boostée par la crise sanitaire et les confinements. Mais les plateformes locales qui se sont lancées à cette occasion peinent parfois à trouver un second souffle. C'est le cas de Shop in Limoges.

Dans la Nouvelle Eco, on s’intéresse ce matin au commerce en ligne, qui a connu une croissance exponentielle depuis le début de la crise sanitaire. Face aux géants du secteur, de nombreuses plateformes locales se sont développées, mais le succès n'a pas forcément duré si l'on prend l'exemple de Shop in Limoges. On dresse le bilan avec Jean-François Pailloux, le président de l’association de commerçants Pignon sur rue 87.

France Bleu Limousin : Les Français ont dépensé 129 milliards d'euros dans la vente en ligne en 2021, un chiffre en hausse de 15% sur un an. Est ce qu'on retrouve cet engouement sur la plateforme Shopping Limoges ?

Jean-François Pailloux : C'est un petit peu plus compliqué pour nous. C'est une plateforme qui a été montée vraiment pour la crise sanitaire, qui a donc explosé au démarrage en novembre 2020. Et le confinement s'est arrêté, les gens ont repris l'habitude de venir dans les magasins et on a vu une baisse importante ensuite d'activité. Ce n'est pas une baisse de visites, n avait jusqu'à 4.000 visites par jour, mais c'est plus que que les gens visaient la plateforme pour visualiser les produits avant d'aller ensuite les acheter en magasin.

Vous aviez lancé aussi une boutique Shopping Limoges en avril l'année dernière, qui a fermé il y a très peu de temps. Ça n'a pas eu le succès escompté ?

Il faut comprendre que nous sommes une association à but non lucratif. Cette boutique a été là pour rendre service aux commerçants et artisans locaux, de façon à montrer aux clients, visuellement, des produits qu'ils ne pouvaient pas voir en boutique traditionnelle. Donc, on aidait ces gens-là en prenant une obole vraiment très minime, mais elle ne suffisait pas par rapport au volume d'activité pour payer à la fois le loyer, les frais annexes et le salaire d'une apprentie. Plutôt que de continuer à perdre de l'argent, on a donc préféré arrêter fin février et on se consacre uniquement au côté internet maintenant.

La plateforme Shop in Limoges existe donc toujours. Mais est ce que l'engouement reste pour les produits locaux, pour l'artisanat local, pour soutenir le commerce local ?

Oui, de ce côté là je pense qu'il y a vraiment un engouement sur le local, sur le français, sur des produits de qualité, des produits bio ou des produits artisanaux.

Est ce que ça a permis finalement aux commerçants de Limoges de prendre conscience de l'importance du numérique et de tirer peut-être des leçons pour la suite ?

Tout à fait. On ne peut plus se passer du numérique aujourd'hui, on le voit dès qu'il y a une crise sanitaire ou d'autres problèmes qui puissent exister. La facilité, c'est d'aller chercher sur internet ce qu'on ne va pas trouver dans un endroit précis, soit le centre ville, soit la banlieue de Limoges avec ses zones commerciales. Donc le numérique est hyper important. Après, il y a des contraintes. C'est comme une boutique physique, ça demande d'être en permanence travailler de telle façon à remplacer les produits, à mettre de nouvelles choses, à proposer des promotions. Et si on veut que le numérique fonctionne, si on veut que les gens puissent tirer profit du numérique, il faut faire ce travail en amont, car il n'y a pas pire qu'un site Internet qui ne bouge pas. Ce sont de nouvelles façons de travailler et ce n'est pas simple pour beaucoup de commerçants.