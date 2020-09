Nouvelle éco : Ulmann, entreprise produisant des tableaux blancs à Saint-Valérien, attend la rentrée scolaire

Ca y est, c'est la rentrée scolaire pour 55 000 élèves icaunais. Nombre d'entre eux s’assiéront en classe face à un tableau blanc made in Yonne. L'entreprise Ulmann, âgée de 147 ans fabrique des tableaux et des fournitures scolaires à Saint-Valérien. Une activité touchée par la crise du coronavirus.

Emmanuel Dubois, président de Ulmann basée à Saint Valérien (Yonne), a attendu de pied ferme la rentrée scolaire. La société fabrique, en effet, des tableaux scolaires ainsi que des fournitures. Les commandes sont arrivées au dernier moment mais elles n'ont pas réussi à renflouer le trou béant creusé par la crise du coronavirus.

Comment votre entreprise a-t-elle a vécu la période du confinement ?

De façon compliquée pour des raisons simples. Notre clientèle représente particulièrement les écoles et l'univers de l'éducation. Tout était fermé. Donc, on a été touché de plein fouet avec un arrêt complet de la fabrication, des livraisons et des commandes. Par ailleurs, pour une autre partie de l'activité où nous achetons en Asie, là, on a connu également des retards. Donc, on a, à la fois par rapport à la grande distribution, connue un décalage quasiment de deux mois sur nos livraisons. Et côté industriel, on a subi un arrêt des commandes et un arrêt de la chaîne de production, ça a été une baisse d'activité sans précédent. Ça fait 19 ans que j'ai racheté l'entreprise. Jamais on a connu une telle baisse. Pour vous donner un ordre d'idée, entre mi mars et mi avril, on était à moins 90 % de notre chiffre d'affaires.

Pour autant, est-ce que vous avez pu honorer vos commandes à temps pour la rentrée scolaire ?

Oui, c'est dû au fait qu'on a un tel historique, une telle connaissance des marchés qu'en fait, dès qu'on a pu rouvrir, et on a rouvert très rapidement, en protégeant nos salariés, on a produit comme si la rentrée allait se passer normalement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais pour autant, nous avons les stocks, les produits, ce qui va nous permettre quand tout va rentrer dans l'ordre, de pouvoir livrer. Cette semaine, pour vous donner un exemple, nous avions trois équipes de deux personnes en livraison et en installation, en plus des expéditions qui se font par le fret traditionnel.

Ulmann, fondée en 1873, fabrique dorénavant des tableaux scolaires numériques. - Ulmann

Quelles sont vos commandes en ce moment ?

Aujourd'hui, ce sont des commandes de renouvellement, des commandes d'installation, de tableaux d'équipement avant la rentrée des classes. La saisonnalité est très forte à compter généralement du 15 août où là, on a trois ou quatre semi-remorques qui partent tous les jours pour livrer les écoles. Aujourd'hui, on n'est pas sur ce volume, mais pour autant, c'est la préparation de rentrée des classes. Pendant les vacances, soit les salles de classe ont été repeintes, soit elles ont été refaites, soit il y a eu création de classes et là, on vient équiper, livrer en tableaux Ulmann.

Vous faites des tableaux scolaires, mais aussi des fournitures scolaires.

Depuis maintenant deux ans, on fait des tableaux numériques créés en partenariat avec le leader anglais du tableau numérique, un tableau interactif qui correspond aussi à l'actualité. On a vu le télétravail, le home office, les réunions à distance, la formation et même, au niveau de l'éducation, des cours faits à distance. L'écran interactif est l'outil idéal. On va connaître une migration ou une mutation des outils de communication. Le tableau interactif que nous distribuons permet réellement de pouvoir recréer ce confort. On va parler de confort à défaut de sécurité sanitaire, mais ça permet réellement de pouvoir répondre à un besoin.

Votre entreprise, elle a près de 150 ans, c'est un peu comme le roseau de Jean de la Fontaine, elle peut plier, mais ne rompt pas.

Ulmann, c'est une entreprise qui, effectivement, est très vieille et qui a pour le coup un historique qui lui permet d'anticiper et puis de réagir. C'est surtout plutôt cet attribut qui est intéressant chez nous. On est très réactif. Maintenant, je crois que des crises comme celle qu'on connaît là, personne ne sait réellement se projeter, ni sur combien de temps, ni comment les choses vont durer. Le prêt garanti par l'État (PGE) a été exceptionnel pour nous, parce que sans, ça aurait été très compliqué. Quand on est à moins 90 % en chiffre d'affaires, ça veut dire que plus rien ne rentre. Même si le chômage partiel a aidé au niveau des charges de salaires pour autant, toutes les autres charges continuent de tomber. Et là, on a eu une aide qui a été salvatrice et qui sera salvatrice pour beaucoup d'entreprises.