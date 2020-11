Nouvelle éco: Un 5eme salon "cousu de fil rouge" virtuel sur le site de la chambre des métiers des Vosges

"pour les métiers d'art du textile et de la mode, la situation est très difficile. Toutes les manifestations sont annulées et les ventes s'en ressentent" souligne Isabelle Aubertin. Le 5eme salon "cousu de fil rouge" qui devait se tenir du 27 au 29 novembre à la Rotonde de Thaon-Les-Vosges a été annulé en raison de la situation sanitaire. Pourtant pas question de baisser les bras. Le site de la Chambre des Métiers et de l'artisanat des Vosges accueille jusqu'à la fin du mois de janvier prochain un salon virtuel ou figurent 66 artisans français et européens réputés.

A voir sur le site, une galerie de portraits et des photos de différentes créations représentant une vingtaine de spécialités. 4 thèmes retenus. La création de mode, les accessoires de mode et les bijoux, les décorations et un cabinet des curiosités qui regroupe des sculptures et des tableaux textiles des ex-voto et autres objets insolites cousus ou brodés.

En complément, des animations sont publiées chaque jour sur la page facebook du salon virtuel pour valoriser le savoir faire des artisans.