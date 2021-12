Nouvelle Eco : un Amiénois s'attaque à Uber Eats et Delivroo

C'est peut-être une habitude que vous avez prise avec la crise sanitaire : vous faire livrer votre repas à domicile. Il faut dire que le secteur s'est bien développé ces dernières années. Rien qu'à Amiens, Uber Eats, Délivroo, Just Eat se partagent le marché. Mais depuis un an, un Amiénois a décidé de s'opposer à ces grandes plateformes et propose une alternative pour les restaurateurs. "Aujourd'hui, Uber Eats prend 30 % de commission sur chaque commande. C'est comme si on partagé les bénéfices avec un actionnaire anonyme qui ne prend en plus aucun risque", explique Jules Ekoule.

Permettre aux restaurateurs d'être les maîtres de la livraison

Face à la situation, il décide de lancer en mai 2020 "Restos Amiens". Il ne s'agit pas vraiment d'une plateforme en ligne mais plutôt d'une solution pour les restaurateurs. Jules Ekoulé leur crée une page web dans laquelle il ajoute la possibilité de commander en ligne. Et il met en relation le site avec des coursiers indépendants. Le consommateur n'est donc plus obligé de passer par Uber Eats ou Delivroo pour commander.

"Nous ne prenons aucune commission. Nous nous financement uniquement grâce aux frais de service qui sont de 90 centimes. Et le prix de la livraison est fixe. Il est de 3,5 € pour les petites distances. C'est deux fois plus que chez Uber Eat." Selon lui, le chiffre d'affaires de la vente en ligne est de 11 000 euros par an en moyenne pour les restaurants partenaires.

Difficile de se faire une place face aux géants de la livraison

Mais après un an et demi d'existence, la start-up peine à convaincre les établissements. Seulement quatre ont fait appel à "Restos Amiens". "Ce n'est pas facile, car la plupart sont déjà inscrits sur une plateforme. Et puis, c'est du travail. Il faut faire des offres promotionnelles, dynamiser les réseaux sociaux. Mais on accompagne les restaurateurs dans cette démarche", ajoute Jules Ekoule.

Et même si "Restos Amiens" ne remplace pas Uber Eats ou Delivroo, l'objectif pour Jules Ekoule est de montrer qu'un autre modèle est possible. "Ok, il fallait un acteur pour impulser la livraison à domicile. Mais les grandes plateformes d'aujourd'hui ne sont pas obligées de durer. Elles ont pleines de failles. Il faut désormais que les entrepreneurs de chaque ville proposent des solutions et des alternatives. Le marché est là." Jules Ekoule cherche désormais à s'implanter dans d'autres villes pour tenter de créer justement cette impulsion.